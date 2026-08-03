La cuenta regresiva para el próximo fin de semana largo: los motivos del feriado

En esta oportunidad, el descanso extendido quedará conformado por tres jornadas consecutivas: sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de agosto. Tener presente estas fechas con anticipación permite planificar una escapada turística, organizar actividades en familia o aprovechar el feriado para disfrutar de unos días de descanso.

Calendario de feriados 2026

Los feriados del calendario argentino se clasifican en diferentes categorías. Por un lado, están los feriados inamovibles, que se celebran siempre en la fecha establecida y no pueden cambiar de día. Por otro, aparecen los feriados trasladables, que tienen la posibilidad de modificarse para conformar un fin de semana largo de tres o cuatro días consecutivos.

Además, existen los llamados feriados puente, una herramienta utilizada por el Gobierno nacional para sumar jornadas de descanso y fomentar el movimiento del turismo. Sin embargo, desde el punto de vista legal, estas fechas no son consideradas feriados tradicionales, sino días no laborables, por lo que su aplicación puede variar según el ámbito laboral y no todos los trabajadores tienen garantizado el descanso.

Este es el calendario de feriados 2026 que quedan para el resto del año:

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María .

Día de la . Viernes 25 de diciembre: Navidad .

. Viernes 1 de enero de 2027: Año Nuevo.

Feriados trasladables

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín .

. Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural .

. Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el viernes 20 de noviembre).

Días no laborables