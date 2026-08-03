La cuenta regresiva para el próximo fin de semana largo: los motivos del feriado
El próximo feriado dará lugar a un nuevo fin de semana largo en 2026. Conocé cuándo será y qué dice la ley si te toca trabajar.
El inicio de julio de 2026 llegó acompañado de un esperado fin de semana largo, que se produjo gracias al feriado por la celebración de la Independencia junto con una jornada no laborable destinada al turismo. La combinación permitió que muchos argentinos disfrutaran de cuatro días consecutivos de descanso.
Para quienes ya están pensando en la próxima escapada y quieren saber cuándo será el siguiente período extendido de descanso, deberán aguardar aproximadamente un mes hasta encontrar una nueva oportunidad marcada en el calendario de feriados 2026.
El próximo feriado previsto tiene la particularidad de ser trasladable, una categoría que habilita al Gobierno nacional a modificar su fecha con el objetivo de impulsar un fin de semana largo.
Sin embargo, en esta ocasión no será necesario aplicar ningún cambio, ya que la fecha original cae lunes y permitirá formar de manera automática tres jornadas consecutivas de descanso para la mayoría de los trabajadores.
Cuándo será el próximo fin de semana largo
El próximo fin de semana largo del calendario tendrá lugar durante agosto y estará vinculado al feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. La fecha recuerda la muerte del prócer argentino, ocurrida el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia, y forma parte del calendario oficial de feriados desde 1933.
En esta oportunidad, el descanso extendido quedará conformado por tres jornadas consecutivas: sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de agosto. Tener presente estas fechas con anticipación permite planificar una escapada turística, organizar actividades en familia o aprovechar el feriado para disfrutar de unos días de descanso.
Calendario de feriados 2026
Los feriados del calendario argentino se clasifican en diferentes categorías. Por un lado, están los feriados inamovibles, que se celebran siempre en la fecha establecida y no pueden cambiar de día. Por otro, aparecen los feriados trasladables, que tienen la posibilidad de modificarse para conformar un fin de semana largo de tres o cuatro días consecutivos.
Además, existen los llamados feriados puente, una herramienta utilizada por el Gobierno nacional para sumar jornadas de descanso y fomentar el movimiento del turismo. Sin embargo, desde el punto de vista legal, estas fechas no son consideradas feriados tradicionales, sino días no laborables, por lo que su aplicación puede variar según el ámbito laboral y no todos los trabajadores tienen garantizado el descanso.
Este es el calendario de feriados 2026 que quedan para el resto del año:
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
- Viernes 1 de enero de 2027: Año Nuevo.
Feriados trasladables
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el viernes 20 de noviembre).
Días no laborables
- Lunes 7 de diciembre: jornada previa al feriado del 8 de diciembre.
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