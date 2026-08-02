Feriados de agosto: cuáles son las fechas confirmadas para descansar

El prócer estuvo al frente del Ejército de los Andes y encabezó las campañas que permitieron avanzar hacia la independencia de Argentina, Chile y Perú. Por su aporte militar y político, es reconocido como una de las personalidades más importantes de la historia nacional y como un símbolo de la unión regional y la defensa de la libertad.

El feriado del 17 de agosto tiene como objetivo preservar el legado de San Martín y rendir homenaje a quien es considerado el Padre de la Patria, destacando su influencia en la identidad y la memoria colectiva de los argentinos.

Calendario de feriados 2026

Luego del feriado de agosto, el calendario oficial de feriados 2026 todavía contempla nuevas fechas de descanso para quienes quieran organizar viajes, escapadas o simplemente aprovechar días libres durante la segunda mitad del año.

En los próximos meses habrá varias oportunidades para disfrutar de fines de semana largos y un período extralargo.

Las próximas fechas destacadas son: