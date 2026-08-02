Feriados de agosto: cuáles son las fechas confirmadas para descansar
El calendario de agosto trae un nuevo feriado nacional que permitirá disfrutar de un fin de semana largo ideal para descansar, viajar o hacer una escapada.
En agosto, muchos argentinos comenzaron a revisar el calendario para conocer cuándo será el próximo feriado nacional y qué cantidad de jornadas de descanso tendrá el mes. Según el cronograma oficial de feriados, agosto contará con una única fecha de descanso a nivel nacional.
Sin embargo, la ubicación de esa jornada en el calendario permitirá formar un fin de semana largo de tres días seguidos, una alternativa ideal para quienes buscan organizar una escapada, aprovechar el tiempo libre o simplemente desconectarse de la rutina.
Este feriado será una de las pocas oportunidades del mes para sumar días consecutivos de descanso, por lo que muchos ya analizan opciones de turismo, actividades familiares y planes para disfrutar del próximo fin de semana extendido.
Cuál es el feriado de agosto 2026 y cuándo cae
El calendario de feriados establece que el único descanso nacional de agosto será el lunes 17, fecha en la que se recuerda el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Aunque se trata de un feriado trasladable, este año no será necesario cambiarlo de día debido a que coincide con el inicio de la semana. Así, los argentinos podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres jornadas, desde el sábado 15 hasta el lunes 17 de agosto.
Cada 17 de agosto, el país homenajea la figura de José de San Martín, uno de los líderes fundamentales del proceso independentista de Sudamérica. La fecha representa un momento para recordar su trayectoria y el papel que tuvo en la construcción de la historia argentina.
El prócer estuvo al frente del Ejército de los Andes y encabezó las campañas que permitieron avanzar hacia la independencia de Argentina, Chile y Perú. Por su aporte militar y político, es reconocido como una de las personalidades más importantes de la historia nacional y como un símbolo de la unión regional y la defensa de la libertad.
El feriado del 17 de agosto tiene como objetivo preservar el legado de San Martín y rendir homenaje a quien es considerado el Padre de la Patria, destacando su influencia en la identidad y la memoria colectiva de los argentinos.
Calendario de feriados 2026
Luego del feriado de agosto, el calendario oficial de feriados 2026 todavía contempla nuevas fechas de descanso para quienes quieran organizar viajes, escapadas o simplemente aprovechar días libres durante la segunda mitad del año.
En los próximos meses habrá varias oportunidades para disfrutar de fines de semana largos y un período extralargo.
Las próximas fechas destacadas son:
- Del 10 al 12 de octubre: habrá un fin de semana largo por la conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Del 21 al 23 de noviembre: se podrá disfrutar de un nuevo descanso extendido por el Día de la Soberanía Nacional.
- Del 5 al 8 de diciembre: llegará un fin de semana extralargo debido al día no laborable con fines turísticos del 7 de diciembre y el feriado del 8 de diciembre por la Inmaculada Concepción de María.
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