El Gobierno dictó la conciliación obligatoria: no habrá paro de colectivos este miércoles

Simultáneamente, el Poder Ejecutivo ha instado a las partes a retomar las mesas de negociación en la sede de la Secretaría de Trabajo. Se busca que, en este nuevo espacio de diálogo, los actores logren acercar posiciones y alcanzar un acuerdo salarial superador que ponga fin al conflicto de manera definitiva.

Finalmente, el Ministerio de Capital Humano recalcó la importancia del diálogo social y la negociación colectiva como herramientas de resolución. No obstante, subrayó que la prioridad del Estado es salvaguardar un servicio esencial y proteger el interés general, asegurando que el sistema de transporte funcione sin contratiempos mientras se desarrolla la etapa de mediación formal.