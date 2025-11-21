Un avión con destino a París tuvo que regresar a Ezeiza por una emergencia: los detalles

El Boeing 787-900 de la aerolínea francesa, donde viajaban argentinos, aterrizó sin incidencias. En total, había a bordo 247 personas: 235 pasajeros, tres pilotos y nueve auxiliares de vuelo, informó Air France en un comunicado. Añadió que “todos los pasajeros han sido atendidos y alojados. Serán trasladados a París-Charles De Gaulle (CDG) mañana, jueves 4 de julio, durante el día”.

“Estamos todos bien. Ya bajamos del avión y vamos a pasar la noche en Tenerife. Mañana viajamos a París con otro avión”, contó en X la usuaria @tamkey612, que se identificó como pasajero del avión. “Ya recibimos las valijas y estamos en el aeropuerto esperando instrucciones”, agregó.

Mediante un comunicado, la compañía Air France confirmó que “la tripulación del vuelo AF471, que realizaba la ruta Buenos Aires-París con un Boeing 787-900 ha decidido desviarse al aeropuerto de Tenerife Sur (TFS), España, debido a un incidente técnico que no afecta a la navegabilidad del avión. Esta decisión se tomó de acuerdo con los procedimientos del fabricante, las instrucciones de la compañía y en aplicación del principio de precaución”.

Y agregó: “El avión aterrizó con normalidad en Tenerife a las 14.42 (hora de París). Los clientes serán atendidos por los equipos del aeropuerto de Tenerife (TFS) a la espera de ser reencaminados a París-Charles de Gaulle (CDG) lo antes posible”.