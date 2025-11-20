Impactantes videos del temporal que azota a la Ciudad de Buenos Aires y al Conurbano
Voladuras de techos, caída de árboles y postes de luz y otros servicios son algunas de las consecuencias del violento temporal que azota a la región.
Voladuras de techos, caída de árboles y postes de luz y otros servicios, así como anegamientos de numerosas calles, son algunas de las consecuencias del temporal de lluvia y viento que todavía azota al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Como se informó, la Ciudad y el conurbano bonaerense estaban bajo alerta amarilla por tormentas y viento: las precipitaciones se desataron durante la tarde de este jueves acompañadas por vientos desde el sector Sur luego rotando desee el Sudeste, trayendo consigo altos índices de humedad.
Los fenómenos fueron captados por algunos vecinos y difundidos en redes sociales, exhibiendo la virulencia del temporal.
En el mismo sentido, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se cumplió afectando también a vastas regiones de provincias como Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, donde también se vivieron momentos de zozobra climática.
Además de los anegamientos y como consecuencia de las fuertes ráfagas de viento, en algunas localidades del conurbano se cayeron árboles y postes de luz, provocando incluso afectaciones a viviendas y al tránsito.
En Córdoba, además, se registró también un fuerte temporal que vino acompañado de caída granizo. En el barrio Los Álamos, de Alta Córdoba, por ejemplo, se cayó el techo de un polideportivo, por lo que dos chicos de 12 y 13 años debieron que ser atendidos por servicios de emergencias.
Cómo sigue el tiempo
De acuerdo al sistema de alertas tempranas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones irán amainando durante la madrugada, esperándose que cesen en la mañana de este viernes.
Sin embargo, la región más poblada del país continuará bajo alerta de nivel amarillo durante toda la jornada por vientos fuertes, previéndose ráfagas desde el sector Sur de al menos 69 kilómetros horarios.
Qué significa la alerta amarilla del SMN
El nivel amarillo en el sistema de alertas tempranas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) implica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
En ese marco, el organismo oficial recomienda, el caso de vientos fuertes:
- Evitar actividades al aire libre.
- Asegurar los elementos que puedan volarse.
- Mantenerse informado por las autoridades.
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
