Impactantes videos del temporal que azota a la Ciudad de Buenos Aires y al Conurbano

En Córdoba, además, se registró también un fuerte temporal que vino acompañado de caída granizo. En el barrio Los Álamos, de Alta Córdoba, por ejemplo, se cayó el techo de un polideportivo, por lo que dos chicos de 12 y 13 años debieron que ser atendidos por servicios de emergencias.

Cómo sigue el tiempo

De acuerdo al sistema de alertas tempranas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones irán amainando durante la madrugada, esperándose que cesen en la mañana de este viernes.

Sin embargo, la región más poblada del país continuará bajo alerta de nivel amarillo durante toda la jornada por vientos fuertes, previéndose ráfagas desde el sector Sur de al menos 69 kilómetros horarios.

Qué significa la alerta amarilla del SMN

El nivel amarillo en el sistema de alertas tempranas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) implica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

En ese marco, el organismo oficial recomienda, el caso de vientos fuertes:

Evitar actividades al aire libre.

Asegurar los elementos que puedan volarse.

Mantenerse informado por las autoridades.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.