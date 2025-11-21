Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el viernes 21 de noviembre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé que el fin de semana largo inicio con más lluvias y tormentas en el AMBA. Cuándo mejora el clima.
Luego de varios días con clima estable y temperaturas agradables, el jueves regresó la inestabilidad, lluvias y tormentas fuertes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las que se mantendrían en el inicio del fin de semana largo, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, según el organismo nacional, el viernes se prevé con tormentas aisladas en la madrugada y lluvias aisladas en la mañana, mejorando recién en la tarde y noche con cielo mayormente nublado. En tanto, se espera una mínima de 15 grados y una máxima de 22.
El igual que el jueves, se mantenía para el viernes, "día no laborable con fines turísticos", el alerta amarillo, aunque en este caso es por viento fuerte.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Para el fin de semana, el SMN anticipa un sábado con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche, y con marcas térmicas de entre 14 y 23 grados.
Para el domingo, el organismo informa que habrá cielo ligeramente nublado durante toda la jornada, con una mínima de 14 grados y una máxima de 25.
El lunes feriado continuaría con la misma tendencia climática, a la espera de una jornada con cielo algo nublado, junto a marcas térmicas estimadas entre 17 y 26 grados.
