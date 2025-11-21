Escapada en Buenos Aires: el pueblo lleno de historia para visitar y relajarse un fin de semana
En la Provincia de Buenos Aires, entre campos interminables y caminos tranquilos, aparece un pueblito que conserva parte de la esencia más antigua del país.
Existen destinos que sorprenden por su simpleza, su riqueza histórica y su capacidad de ofrecer paz en pocos kilómetros. Con calles quietas, arquitectura de época y apenas unos cientos de habitantes, Mariano Benítez se posiciona como una escapada ideal para quienes necesitan desconectar sin alejarse demasiado.
La zona guarda episodios clave para la identidad argentina, al mismo tiempo que regala un ambiente perfecto para descansar, caminar sin prisa y disfrutar de un fin de semana diferente. Historia, paisajes rurales y tradiciones locales se combinan para convertir esta pequeña localidad en un destino que sorprende por su valor patrimonial y por la tranquilidad que ofrece.
Qué se puede hacer en Mariano Benítez
Mariano Benítez es un refugio para quienes buscan bajar el ritmo. Con unos 200 habitantes, recorrerlo a pie ya es en sí mismo parte del atractivo: el pueblo conserva construcciones que remiten a principios de 1900, fachadas antiguas y una estética que parece detenida en el tiempo. Sus calles arboladas y su plaza central invitan a pasear, descansar y disfrutar del silencio propio de las localidades rurales.
El pueblo también tiene una fuerte tradición religiosa. Cada 16 de julio se celebra la fiesta patronal de Nuestra Señora del Carmen, un evento que moviliza a toda la comunidad y que conserva costumbres y expresiones de fe de otras épocas. Para quienes visitan durante esas fechas, la celebración es un verdadero encuentro cultural.
En materia histórica, destaca el Museo Batalla de Cepeda, inaugurado en 2015, que recuerda el enfrentamiento entre Unitarios y Federales ocurrido en la zona. La muestra recorre los hechos, los protagonistas y la importancia que tuvo este combate para el rumbo político del país. Además, la Parroquia Nuestra Señora del Carmen es otro punto imperdible: su fachada y su valor arquitectónico la convierten en una visita obligada durante cualquier época del año.
Dónde queda Mariano Benítez
Mariano Benítez se encuentra en el partido de Pergamino, en la segunda sección electoral de la Provincia de Buenos Aires. Está ubicado a solo 7 kilómetros de la ciudad de Pergamino y se encuentra muy cerca del límite con Santa Fe: apenas 9 kilómetros lo separan del Arroyo del Medio, la línea natural que divide ambas provincias. Su cercanía con la localidad santafesina de General Gelly también lo convierte en un punto estratégico para quienes quieren explorar la región.
La ubicación permite combinar la tranquilidad del pueblo con la comodidad de estar a pocos minutos de una ciudad grande, ideal para escapadas cortas o viajes relámpago de fin de semana.
Cómo llegar a Mariano Benítez
La forma más simple de llegar es por la Ruta Provincial 32, que conecta Pergamino con Rosario. Al llegar al kilómetro 17, tomando el acceso hacia Manuel Ocampo, aparece un camino pavimentado de 10 kilómetros que conduce directamente a Mariano Benítez. Es un recorrido fácil, bien señalizado y perfecto para quienes viajan desde Buenos Aires, el norte de la provincia o desde Santa Fe.
