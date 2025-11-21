Escapada en Buenos Aires: el pueblo lleno de historia para visitar y relajarse un fin de semana

Dónde queda Mariano Benítez

Mariano Benítez se encuentra en el partido de Pergamino, en la segunda sección electoral de la Provincia de Buenos Aires. Está ubicado a solo 7 kilómetros de la ciudad de Pergamino y se encuentra muy cerca del límite con Santa Fe: apenas 9 kilómetros lo separan del Arroyo del Medio, la línea natural que divide ambas provincias. Su cercanía con la localidad santafesina de General Gelly también lo convierte en un punto estratégico para quienes quieren explorar la región.

La ubicación permite combinar la tranquilidad del pueblo con la comodidad de estar a pocos minutos de una ciudad grande, ideal para escapadas cortas o viajes relámpago de fin de semana.

Cómo llegar a Mariano Benítez

La forma más simple de llegar es por la Ruta Provincial 32, que conecta Pergamino con Rosario. Al llegar al kilómetro 17, tomando el acceso hacia Manuel Ocampo, aparece un camino pavimentado de 10 kilómetros que conduce directamente a Mariano Benítez. Es un recorrido fácil, bien señalizado y perfecto para quienes viajan desde Buenos Aires, el norte de la provincia o desde Santa Fe.