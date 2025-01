Cuándo vuelven los días de playa y calor a Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar y La Costa

Comenzó la temporada de verano y a los turistas de la primera quincena de enero no les están tocando los mejores días en la Costa Atlántica. Con máximas que no alcanzan los 20 grados, los lugareños y visitantes de zonas como Mar del Plata, Villa Gesell y Pinamar aún no han podido disfrutar del mar. Por el contrario, muchos visten buzos y camperas, dado que en el área costera el frío se siente más.