Cuándo y a qué hora llegan las primeras lluvias de la tormenta de Santa Rosa en Buenos Aires: informe del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional anuncia la llegada de las lluvias de la tormenta de Santa Rosa a la zona del AMBA: los detalles.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para recibir en las próximas horas la tradicional tormenta de Santa Rosa, un fenómeno que, según los meteorólogos, este año llegará acompañado de lluvias intensas y ráfagas de viento.
De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones comenzarían en la noche del sábado 30 de agosto y se intensificarían durante el domingo 31, jornada en la que se espera el mayor impacto del temporal.
La "Tormenta de Santa Rosa" dejó de ser solo una leyenda para convertirse en una realidad climática que exige la máxima precaución. Se espera que el clima se estabilice recién en la tarde del sábado, pero hasta entonces, el alerta continúa.
Santa Rosa en el AMBA: hora de las lluvias
- Sábado 30 de agosto: las primeras lluvias aisladas podrían registrarse desde la tarde en el conurbano oeste y sur, aunque la actividad principal llegaría recién a partir de la noche.
- Madrugada del domingo 31: tormentas más generalizadas sobre Capital Federal y el Gran Buenos Aires, algunas con actividad eléctrica.
- Domingo por la mañana y la tarde: se prevén chaparrones fuertes, con acumulados de hasta 80 mm en pocas horas, además de ráfagas que podrían superar los 70 km/h.
- Noche del domingo 31: el sistema tendería a desplazarse hacia el Río de la Plata y la costa atlántica bonaerense, con mejoramientos parciales en el AMBA.
El mito y la realidad de Santa Rosa
Cada año, alrededor del 30 de agosto, la cultura popular recuerda la “Tormenta de Santa Rosa”, asociada a la festividad religiosa de Santa Rosa de Lima. Si bien no siempre se cumple con lluvias intensas, en 2025 las condiciones coinciden con el pasaje de un sistema de ciclogénesis que potencia la inestabilidad.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
Las autoridades recomiendan:
- Evitar circular por calles anegadas.
- No sacar la basura durante el temporal.
- Retirar objetos sueltos de balcones y patios que puedan volarse con el viento.
- Mantenerse informado con las actualizaciones del SMN.
De confirmarse los pronósticos, el AMBA vivirá un fin de semana pasado por agua, con la llegada de la tormenta de Santa Rosa en su versión más intensa de los últimos años.
