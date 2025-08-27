Cuándo y a qué hora llegan las primeras lluvias de la tormenta de Santa Rosa en Buenos Aires: informe del SMN

Sábado 30 de agosto: las primeras lluvias aisladas podrían registrarse desde la tarde en el conurbano oeste y sur, aunque la actividad principal llegaría recién a partir de la noche.

las primeras lluvias aisladas podrían registrarse desde la tarde en el conurbano oeste y sur, aunque la actividad principal llegaría recién a partir de la noche. Madrugada del domingo 31: tormentas más generalizadas sobre Capital Federal y el Gran Buenos Aires, algunas con actividad eléctrica.

tormentas más generalizadas sobre Capital Federal y el Gran Buenos Aires, algunas con actividad eléctrica. Domingo por la mañana y la tarde: se prevén chaparrones fuertes, con acumulados de hasta 80 mm en pocas horas , además de ráfagas que podrían superar los 70 km/h .

se prevén chaparrones fuertes, con acumulados de hasta , además de ráfagas que podrían superar los . Noche del domingo 31: el sistema tendería a desplazarse hacia el Río de la Plata y la costa atlántica bonaerense, con mejoramientos parciales en el AMBA.

El mito y la realidad de Santa Rosa

mar del plata tormenta.jpeg Tormentas en la ciudad de Mar del Plata y gran parte del país.

Cada año, alrededor del 30 de agosto, la cultura popular recuerda la “Tormenta de Santa Rosa”, asociada a la festividad religiosa de Santa Rosa de Lima. Si bien no siempre se cumple con lluvias intensas, en 2025 las condiciones coinciden con el pasaje de un sistema de ciclogénesis que potencia la inestabilidad.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

lluvia lluvias clima Se vienen las lluvias al AMBA y otras zonas del país.

Las autoridades recomiendan:

Evitar circular por calles anegadas.

No sacar la basura durante el temporal.

Retirar objetos sueltos de balcones y patios que puedan volarse con el viento.

Mantenerse informado con las actualizaciones del SMN.

De confirmarse los pronósticos, el AMBA vivirá un fin de semana pasado por agua, con la llegada de la tormenta de Santa Rosa en su versión más intensa de los últimos años.