Tormenta de Santa Rosa con ciclogénesis: la dura advertencia de los pronosticadores del tiempo

La preocupación mayor está en los acumulados de precipitación y en la fuerza del viento. El modelo ECMWF prevé hasta 120 milímetros de lluvia para la noche del domingo en el centro-oeste bonaerense.

Además, sobre la costa atlántica podrían registrarse ráfagas cercanas a los 85 km/h, lo que aumentaría el riesgo de caída de árboles, anegamientos y complicaciones en el transporte.

tormenta cordoba Se vienen lluvias y tormentas fuertes.

La tormenta de Santa Rosa, con ciclogénesis incluida

Este año, la clásica tormenta de Santa Rosa tendría como protagonista a la ciclogénesis. Según las proyecciones, un nuevo ciclón se ubicaría en el norte de la provincia de Buenos Aires el domingo 31 de agosto, justo en coincidencia con la tradicional tormenta que marca la previa a la primavera.

lluvias y viento Lluvias y vientos fuertes.

Sin embargo, no todos los modelos coinciden: el GFS ubica el centro del ciclón más al norte, lo que resultaría aún más desfavorable para la franja costera bonaerense, incluyendo a la ciudad de Bahía Blanca.

Recomendaciones y monitoreo constante

lluvia lluvias clima Se vienen las lluvias y tormentas: hay que abrir el paraguas.

Los especialistas advierten que, a medida que se acerque el fin de semana, los modelos irán ajustando sus proyecciones. Por eso, recomiendan seguir de cerca las actualizaciones del pronóstico y prestar especial atención a los alertas meteorológicos oficiales, ya que gran parte del país podría enfrentar condiciones adversas.