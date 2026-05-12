María Becerra se sumó a la Marcha Federal Universitaria en defensa de la educación pública

La reacción de Emilia Mernes a la Marcha Federal Universitaria: qué dijo

Emilia Mernes suele ser selectiva para los temas en los que se mete, por eso quedó claro su apoyo a la marcha federal universitaria cuando decidió compartir un clip de Olga en el que se escucha la extensa defensa de Marti Benza de la educación pública superior.

"La educación es un derecho. La educación no debería ser, bajo ningún punto de vista, un privilegio", se escucha decir a Benza al principio del video de poco más de un minuto y medio, un clip de su participación del lunes en el canal de streaming Olga.

Para Benza "ni siquiera debería estar en discusión algo que nos ha llenado de orgullo como país por tanto tiempo: el acceso y la posibilidad de la gente que a la educación", pero eso fue lo que pasó en los últimos años, sobre todo en materia de desfinanciamiento de las universidades públicas nacionales.

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En el caso de las universidades, cientos de docentes tuvieron que dejar sus puestos porque los sueldos no son compatibles con el costo de vida actual.

Por caso, los docentes que dictan clase a tiempo completo en la Universidad Pública de Buenos Aires (UBA) tienen salarios básicos de menos de un millón de pesos en abril de 2026, cuando una familia tipo necesitó $1.513.033 para no ser pobre en la Ciudad de Buenos Aires, según el Instituto de Estadística y Censos porteño.

"Lamentablemente hay un montón de docentes, sobre todo en el último tiempo, que no llegan a fin de mes, que tienen que tener tres laburos, y es insostenible, No podemos dejar que los docentes no puedan dar clases", señaló Benza, por principio, al instar al público a sumarse a la marcha federal universitaria de este martes, la cuarta desde el inicio del gobierno de Javier Milei.

Benza remarcó que es "para luchar por esto que es un pilar de nuestro país y no puede ponerse en discusión", y Emilia Mernes aprovechó para amplificar su mensaje.

"No podemos dejar que rompan una de las pocas cosas que todavía le permiten a alguien poder soñar con un futuro para su vida y de sus familias", sentenció la Benza en Olga.