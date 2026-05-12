Joaquín Furriel apuntó contra el Gobierno en Plaza de Mayo: "La idea de 'el enemigo' me agota"

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María Becerra se sumó a la Marcha Federal Universitaria en defensa de la educación pública

María Becerra se sumó a la convocatoria para la cuarta Marcha Federal Universitaria, que se realizará este martes desde las 17 en distintos puntos del país y tendrá su acto central en Plaza de Mayo. A través de sus redes sociales, llamó a movilizarse en defensa de la universidad pública y reclamó el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

"Marchamos todos juntos para defender NUESTRA universidad pública", escribió en una historia de Instagram, donde además compartió una ilustración realizada por la artista Pilar Dibujito para la primera gran movilización universitaria contra el ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei.

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En el posteo republicado por la cantante, Pilar Dibujito recordó que aquella imagen cumplió dos años en abril, al igual que la primera protesta masiva en defensa de las universidades nacionales: "A dos años de la primera marcha por la Ley de Financiamiento Universitario seguimos reclamando su cumplimiento", expresó la ilustradora en una publicación compartida junto a su socio Jere Madrazzo.

Además, el mensaje advirtió sobre la situación que atraviesa el sistema universitario. "Exigir una universidad de excelencia implica entender que el sistema no puede ni debe funcionar a base de buena voluntad y sacrificios personales crónicos", señalaron.