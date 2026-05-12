Joaquín Furriel apuntó contra el Gobierno en Plaza de Mayo: "La idea de 'el enemigo' me agota"
El actor participó de la Marcha Federal Universitaria en Plaza de Mayo y advirtió sobre el impacto del ajuste libertario en la cultura y las universidades.
En el marco de la Marcha Federal Universitaria realizada en Plaza de Mayo, el actor Joaquín Furriel destacó el protagonismo de las y los estudiantes y remarcó la importancia de defender la educación pública.
"Lo que siento es que esto me confirma que las y los estudiantes son quienes tienen el futuro en sus manos. Nosotros lo que podemos hacer es tratar de hacer las cosas bien para que ellos puedan lograr una sociedad mejor para vivir, y la educación es clave para eso, es vital y esencial", expresó.
El actor también valoró el clima de la movilización y la participación de los jóvenes en la jornada: "Están llenos de energía, convicción y ganas. Es ver que todos tenemos el mismo sentir por nuestra patria, ¿no?", señaló.
Además, planteó críticas hacia la falta de diálogo por parte del gobierno nacional y pidió abrir instancias de negociación con distintos sectores sociales: "Hace mucho tiempo, desde que ganó las elecciones, deseo que inviten a los diferentes actores para poder negociar y dialogar. Me parece que es muy rápida la manera de terminar con lo que se decía que estaba mal, pero no encuentro una solución para que las cosas estén mejor", sostuvo.
"El INCAA, por ejemplo, muchos no estábamos orgullosos de su funcionamiento, pero eso no significa que tenga que dejar de existir o dejar de potenciar la cultura y la identidad de un país como el nuestro. Lo mismo ocurre con la educación. Faltan debates y, a esta altura, ver que no hay espacio para que se generen también es parte de una decisión política. La idea de ‘el enemigo’ me agota”, concluyó.
María Becerra se sumó a la Marcha Federal Universitaria en defensa de la educación pública
María Becerra se sumó a la convocatoria para la cuarta Marcha Federal Universitaria, que se realizará este martes desde las 17 en distintos puntos del país y tendrá su acto central en Plaza de Mayo. A través de sus redes sociales, llamó a movilizarse en defensa de la universidad pública y reclamó el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
"Marchamos todos juntos para defender NUESTRA universidad pública", escribió en una historia de Instagram, donde además compartió una ilustración realizada por la artista Pilar Dibujito para la primera gran movilización universitaria contra el ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei.
En el posteo republicado por la cantante, Pilar Dibujito recordó que aquella imagen cumplió dos años en abril, al igual que la primera protesta masiva en defensa de las universidades nacionales: "A dos años de la primera marcha por la Ley de Financiamiento Universitario seguimos reclamando su cumplimiento", expresó la ilustradora en una publicación compartida junto a su socio Jere Madrazzo.
Además, el mensaje advirtió sobre la situación que atraviesa el sistema universitario. "Exigir una universidad de excelencia implica entender que el sistema no puede ni debe funcionar a base de buena voluntad y sacrificios personales crónicos", señalaron.
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