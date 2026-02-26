Cultura de la cancelación: el fenómeno digital que se reaviva con una serie noruega

En algunos casos, las críticas están vinculadas a declaraciones recientes; en otros, a hechos del pasado que, con la mirada actual, resultan inadmisibles para un grupo de personas. Acciones, dichos o publicaciones en redes sociales que en su momento no generaron gran polémica, hoy en día pueden derivar en una cancelación inmediata.

El impacto de las redes sociales y el caso de la serie noruega

serie un hombre mejor

La serie “Un hombre mejor” toma este escenario como punto de partida. El thriller psicológico cuenta la historia de Tom, un troll misógino que, oculto tras un seudónimo, ataca en redes sociales a perfiles feministas. Cuando un grupo de hackers revela su identidad, enfrenta una persecución pública que lo lleva a disfrazarse de mujer. Esa experiencia lo obliga a confrontar sus propios prejuicios y expone cómo operan tanto el hostigamiento digital como la cancelación.

Si bien el rechazo público a determinadas conductas no es nuevo - existen antecedentes históricos en diferentes países, en contextos de determinados gobiernos o dictaduras -, hoy el alcance es mucho mayor que en el pasado. Con el auge de las redes sociales y la comunicación digital, el término se convirtió en un fenómeno global, permitiendo que voces críticas, pese a que no siempre representen un consenso amplio, tengan un eco inmediato y contundente.

Para algunos, la cultura de la cancelación funciona como una herramienta de presión social frente a conductas que consideran inaceptables; para otros se trata de una dinámica que puede derivar en persecución y un daño desproporcionado hacia la vida de alguien.