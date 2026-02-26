Cultura de la cancelación vs Libertad de expresión: el duro debate judicial

La abogada advierte que la línea es muy delgada a la hora de separar la libertad de dar una opinión y aquello que atenta directamente contra la dignidad. Los expertos recomiendan acudir a la vía civil cuando el hecho no alcanza la antijuridicidad necesaria para ser tratado como un delito penal, aunque advierten que los niveles de éxito son ínfimos.

"Cuando hay un cancelamiento en redes sociales es muy difícil conseguir una sentencia judicial que respalde el derecho al honor", lamenta el abogado Afonso Pedrosa, graficando una problemática global donde las redes sociales dictan sentencia mucho antes que los jueces.