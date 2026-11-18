Tragedia en Mendoza: un nene cayó al agua, su padre se tiró a salvarlo y murieron los dos
Durante la búsqueda de padre e hijo, además, las autoridades hallaron a un hombre de 34 años desaparecido desde el martes.
Una jornada marcada por las intensas lluvias terminó en tragedia este miércoles en Luján de Cuyo, Mendoza, donde un niño de ocho años y su padre fallecieron tras ser arrastrados por el agua en el canal Cacique Guaymallén. En medio del despliegue de emergencia para dar con ellos, los rescatistas también hallaron sin vida a un hombre de 34 años cuya desaparición había sido denunciada la noche anterior.
El dramático episodio se desencadenó alrededor de las 11 de la mañana, en las inmediaciones del cruce de las calles Pueyrredón y San Martín. Según lograron reconstruir los investigadores, el menor cayó accidentalmente al cauce —que presentaba una fuerte crecida producto de las precipitaciones— y su padre no dudó en arrojarse al agua para salvarlo, pero la violencia de la corriente terminó por llevarse a ambos.
Un amplio operativo de rastrillaje en Mendoza
Desde el primer momento, el elevado volumen de agua complicó las maniobras de auxilio. Para permitir el avance de los equipos de rescate, las autoridades implementaron cortes vehiculares, desvíos de tránsito y maniobras para reducir la circulación hídrica en el canal. Del procedimiento participaron efectivos de la Policía, personal del Cuartel Central, equipos especializados y dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo y Godoy Cruz.
Cabe señalar que el cuerpo del hombre fue el primero en ser ubicado por los rescatistas, a unos 1.700 metros del punto donde se produjo la caída, en el sector de Besares y San Martín, a la altura de la firma Carbometal. Tras ampliar el radio de rastrillaje hacia jurisdicciones de Godoy Cruz y Las Heras, las brigadas lograron encontrar al niño cerca de las 13, a pocas cuadras del lugar inicial del accidente, también en la zona de la calle Besares.
Hallazgo inesperado: encontraron el cuerpo de un hombre de 34 años, desaparecido desde el martes
En el marco de los rastrillajes destinados a localizar al padre y al menor, los rescatistas encontraron también los restos de un hombre de 34 años, cuyas iniciales son L.D.T. Su búsqueda se había iniciado luego de que el martes por la tarde se denunciara ante la Policía que había caído en ese mismo canal y fue llevado por el agua.
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