Cabe señalar que el cuerpo del hombre fue el primero en ser ubicado por los rescatistas, a unos 1.700 metros del punto donde se produjo la caída, en el sector de Besares y San Martín, a la altura de la firma Carbometal. Tras ampliar el radio de rastrillaje hacia jurisdicciones de Godoy Cruz y Las Heras, las brigadas lograron encontrar al niño cerca de las 13, a pocas cuadras del lugar inicial del accidente, también en la zona de la calle Besares.