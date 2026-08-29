De las piezas de LEGO al récord Guinness: el joven que fabrica prótesis con bloques de construcción

En enero de 2017, Guinness World Records reconoció al MK-I como la primera prótesis de brazo funcional hecha con LEGO.

Pero no se detuvo allí: desarrolló cinco versiones más. La más avanzada, el MK-V, posee cinco dedos articulados, sensores, motores y un sistema de poleas que responde a los movimientos del brazo.

Estudió Bioingeniería y comenzó a producir prótesis accesibles para otras personas. Por ejemplo, construyó dos brazos para Beknur, un niño de ocho años con sus cuatro extremidades poco desarrolladas, con materiales que costaron apenas 15 euros.

Así, lo que nació como una respuesta al bullying se transformó en un proyecto que demuestra que las prótesis funcionales pueden ser económicas, ingeniosas y transformadoras.