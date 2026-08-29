González Catán: brutal crimen frente a un kiosco donde vendían drogas
Ocurrió en la madrugada de este sábado en González Catán. Dos hombres en moto dispararon más de diez veces contra tres personas que estaban en el comercio.
Un nuevo crimen vinculado al narcotráfico ocurrió en el conurbano bonaerense. Esta vez el escenario fue la localidad de González Catán, en La Matanza. Un hombre murió y otro resultó herido en una impactante balacera que dos personas desataron frente a un kiosco que, según los vecinos del barrio, vende drogas.
El crimen ocurrió en la madrugada de este sábado, casi en la esquina de las calles Apipe y Huemul. La secuencia, que muestra una vez más la brutalidad de un ataque premeditado y sin mediar palabras, quedó grabada por la cámara de seguridad de un vecino.
Tres hombres estaban frente a un kiosco cuando una moto frenó de manera intempestiva y quien iba detrás del conductor comenzó a disparar. Fueron 14 disparos aunque la policía encontró en el lugar diez vainas servidas.
El hombre asesinado fue identificado como Nahuel Contreras. Tenía 39 años y estaba desocupado y en situación de calle. La Policía lo encontró en el lugar con un disparo en el tórax. El otro hombre que fue víctima de la balacera es Hugo Basualdo, de 52 años. Él recibió tres balazos, en la pierna y brazo izquierdos y en el tórax. Familiares llegaron al lugar y lo llevaron al hospital Simplemente Evita.
El sobreviviente de la balacera aseguró que los disparos se debían a un conflicto narco en el territorio. El fiscal Arribas, de la UFI de Homicidios, trabaja para esclarecer el hecho.
Este nuevo crimen evidencia el hervor entre traficantes matanceros, con al menos seis asesinatos sicarios en los últimos dos meses. La cuenta se suma a la inseguridad general, con 20 homicidios en las últimas cinco semanas. El hecho se vuelve el segundo en La Matanza en lo que va de la semana, con otras dos víctimas internadas por intentos de asesinato.
La ola de asesinatos narco motivó una serie de recambios y decapitaciones en las comisarías de la zona, con once oficiales removidos. En paralelo, la Justicia federal aceleró sus esfuerzos contra traficantes.
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