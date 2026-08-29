González Catán: brutal crimen frente a un kiosco donde vendían drogas

Este nuevo crimen evidencia el hervor entre traficantes matanceros, con al menos seis asesinatos sicarios en los últimos dos meses. La cuenta se suma a la inseguridad general, con 20 homicidios en las últimas cinco semanas. El hecho se vuelve el segundo en La Matanza en lo que va de la semana, con otras dos víctimas internadas por intentos de asesinato.

La ola de asesinatos narco motivó una serie de recambios y decapitaciones en las comisarías de la zona, con once oficiales removidos. En paralelo, la Justicia federal aceleró sus esfuerzos contra traficantes.