Violento enfrentamiento en Avellaneda: cuatro policías heridos y un vecino baleado
El episodio ocurrió cuando efectivos intentaban retirar con una grúa un vehículo mal estacionado. Hubo agresiones, disparos y daños en un móvil policial.
Un operativo para retirar un automóvil mal estacionado terminó en un violento enfrentamiento entre policías y vecinos en el barrio Villa Tranquila, en Avellaneda. El hecho dejó al menos cuatro efectivos heridos y un hombre baleado en un hombro, aunque se encuentra fuera de peligro.
Todo ocurrió el viernes cerca de las 16.30 sobre la calle Estévez 800. El operativo comenzó cuando una sargento que patrullaba la avenida Centro detectó un automóvil mal estacionado cuyo conductor se negó a retirarlo, pero ante la negativa del conductor a moverlo, solicitó una grúa municipal mediante el área de Cuidadores Ciudadanos.
Cuando comenzó el procedimiento de acarreo, un grupo de vecinos se acercó al lugar y se inició una fuerte agresión contra el personal policial. La sargento fue golpeada, cayó al piso y le quitaron el chaleco antibalas y un cargador de su arma reglamentaria. En esas circunstancias se produjo un disparo que alcanzó en el hombro derecho a un hombre mayor que se encontraba cerca del lugar.
El vecino fue trasladado al Hospital Fiorito, donde fue asistido y quedó fuera de peligro. De acuerdo con su testimonio, salió de su casa al escuchar la pelea y no pudo determinar de dónde provino el disparo.
Ante la superioridad numérica del grupo y el lanzamiento de distintos objetos, uno de los sargentos efectuó disparos hacia una zona segura para permitir el repliegue de los efectivos. El personal se refugió en una garita ubicada en Estévez y Roca.
Como los agresores eran más y arrojaban todo tipo de objetos, un sargento realizó disparos hacia una zona segura para poder retirarse. El personal se resguardó en la garita de Estévez y Roca; durante la huida, varios de los presentes sustrajeron las llaves del móvil policial y rompieron sus vidrios. Sin embargo, la llegada de unidades adicionales permitió recuperar las llaves y retirar el vehículo del lugar.
La Unidad Fiscal de Instrucción N.º 3 inició una causa por daños, atentado contra la autoridad, robo y lesiones agravadas. También se investiga la manipulación del arma reglamentaria durante el forcejeo.
Por otra parte, la UFI N.º 4 ordenó identificar a los policías que intervinieron y secuestrar las armas de los dos efectivos que realizaron disparos. Hasta el momento no se dispusieron medidas judiciales contra ellos.
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