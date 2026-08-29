Violento enfrentamiento en Avellaneda: cuatro policías heridos y un vecino baleado

Como los agresores eran más y arrojaban todo tipo de objetos, un sargento realizó disparos hacia una zona segura para poder retirarse. El personal se resguardó en la garita de Estévez y Roca; durante la huida, varios de los presentes sustrajeron las llaves del móvil policial y rompieron sus vidrios. Sin embargo, la llegada de unidades adicionales permitió recuperar las llaves y retirar el vehículo del lugar.

La Unidad Fiscal de Instrucción N.º 3 inició una causa por daños, atentado contra la autoridad, robo y lesiones agravadas. También se investiga la manipulación del arma reglamentaria durante el forcejeo.

Por otra parte, la UFI N.º 4 ordenó identificar a los policías que intervinieron y secuestrar las armas de los dos efectivos que realizaron disparos. Hasta el momento no se dispusieron medidas judiciales contra ellos.