González Catán: balearon en el rostro a un exgendarme durante un intento de asalto
El hombre, de 65 años y chofer de aplicación, fue atacado por al menos tres delincuentes. Se defendió con su arma reglamentaria y terminó herido en el pómulo.
La inseguridad volvió a golpear con crudeza en el partido de La Matanza. Un exintegrante de Gendarmería Nacional, de 65 años, fue baleado en la cara cuando intentaron robarle el vehículo mientras trabajaba como conductor de una aplicación. El hecho ocurrió en la mañana del feriado en la calle Iberá al 6700, en González Catán, y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.
La víctima, identificada como Nelson Agüero, había finalizado un viaje y acababa de dejar a un pasajero en su domicilio. Según reconstruyeron en el programa Mediodía Noticias, el ataque se produjo en cuestión de segundos. “Cuando el pasajero se metió en su casa aparecieron en escena los delincuentes”, explicaron, detallando la secuencia.
De acuerdo con las imágenes y los primeros testimonios, al menos tres asaltantes que se movilizaban en un auto interceptaron al conductor en sentido contrario al que estaba estacionado. Sin mediar demasiadas palabras, abrieron fuego y uno de los disparos impactó directamente en el rostro del exgendarme.
“Al ser exgendarme, tiene su pistola reglamentaria, de 9 milímetros y se defendió. Hubo un intercambio de disparos, un enfrentamiento armado con varios tiros”, relataron. En medio del tiroteo, Agüero recibió un balazo en el pómulo. A pesar de la gravedad de la herida, logró repeler la agresión y evitar que los delincuentes concretaran el robo.
Los atacantes finalmente escaparon en el mismo vehículo en el que habían llegado y permanecen prófugos. Vecinos del barrio asistieron al hombre en los primeros minutos posteriores al ataque. “Estaba totalmente consciente”, señalaron quienes se acercaron a ayudarlo.
Inicialmente fue trasladado a un centro de salud cercano y luego derivado al Hospital Naval, donde recibió atención especializada. El proyectil comprometió la zona del pómulo y, según trascendió, existe riesgo de que pueda perder la visión del ojo derecho. La investigación quedó en manos de la Justicia, que analiza las imágenes de las cámaras para identificar a los responsables.
