González Catán: balearon en el rostro a un exgendarme durante un intento de asalto

La inseguridad volvió a golpear con crudeza en el partido de La Matanza. Un exintegrante de Gendarmería Nacional, de 65 años, fue baleado en la cara cuando intentaron robarle el vehículo mientras trabajaba como conductor de una aplicación. El hecho ocurrió en la mañana del feriado en la calle Iberá al 6700, en González Catán, y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.