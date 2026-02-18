Mar del Plata: hallaron a una mujer sin vida en su casa que llevaba dos semanas sin ser vista

Un profundo impacto atraviesa por estas horas a la comunidad de Mar del Plata tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer mayor que llevaba alrededor de 15 días sin ser vista. La preocupación comenzó a crecer entre los vecinos al advertir la falta total de movimientos en la vivienda, una situación que terminó por derivar en la intervención policial y en la confirmación de la peor sospecha.