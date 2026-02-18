Mar del Plata: hallaron a una mujer sin vida en su casa que llevaba dos semanas sin ser vista
La ausencia prolongada llamó la atención de los vecinos, que dieron aviso a la Policía. El cuerpo fue encontrado en una vivienda del barrio Plaza Peralta Ramos.
Un profundo impacto atraviesa por estas horas a la comunidad de Mar del Plata tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer mayor que llevaba alrededor de 15 días sin ser vista. La preocupación comenzó a crecer entre los vecinos al advertir la falta total de movimientos en la vivienda, una situación que terminó por derivar en la intervención policial y en la confirmación de la peor sospecha.
El hecho salió a la luz durante la tarde del martes en el barrio Plaza Peralta Ramos. Según trascendió, residentes de la zona notaron que la mujer no salía de su casa ni recibía visitas desde hacía dos semanas, algo que rompía con su rutina habitual. Ante ese escenario inusual, decidieron comunicarse con las autoridades para que verificaran lo que ocurría en el domicilio.
Efectivos de la Comisaría 2° se presentaron en la propiedad ubicada en la intersección de Rawson y Olazábal. Al no obtener respuesta y frente al temor de que pudiera tratarse de una emergencia, los agentes resolvieron forzar el ingreso. El procedimiento quedó registrado en un video en el que se observa el momento en que el personal policial logra acceder a la vivienda.
Al entrar, encontraron a la mujer sin signos vitales. De inmediato se solicitó la presencia de una ambulancia. Los profesionales de la salud que acudieron al lugar constataron el fallecimiento y, en una primera evaluación, indicaron que no se advertían indicios externos de violencia.
Si bien las circunstancias preliminares apuntan a una muerte por causas naturales, la fiscalía de turno dispuso la apertura de una investigación para esclarecer con precisión qué ocurrió. Como parte del protocolo habitual en estos casos, se convocó a personal de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes en el interior del domicilio y relevar cualquier elemento que pudiera resultar de interés.
El barrio quedó conmocionado. Muchos vecinos manifestaron sorpresa y tristeza por el desenlace, ya que la mujer era conocida en la zona. Hasta el momento no trascendió públicamente su identidad. La causa continúa bajo análisis judicial, a la espera de los resultados de los estudios forenses que permitirán confirmar oficialmente las causas del fallecimiento.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario