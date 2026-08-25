De qué trata el nuevo feriado del 28 de agosto: el fin de semana largo de tres días
Confirmaron un nuevo feriado en Argentina que permitirá a miles de trabajadores disfrutar de un fin de semana largo y sumar un día de descanso.
Después del último fin de semana largo de agosto, generado por el feriado del 17, se confirmó una nueva jornada de descanso para el viernes 28 de agosto. La fecha permitirá conformar otro fin de semana largo de tres días consecutivos para miles de trabajadores y personas en distintas zonas de Argentina.
De esta manera, quienes estén alcanzados por el feriado podrán disfrutar de un descanso extendido antes de que termine el mes. La nueva jornada no laborable se suma al calendario de agosto y genera una oportunidad para organizar una escapada, realizar actividades recreativas o simplemente aprovechar el fin de semana.
Los motivos del feriado del 28 de agosto
El próximo viernes 28 de agosto se conmemorará un nuevo aniversario de la fundación de Merlo, localidad de la provincia de Buenos Aires que cumplirá 271 años desde su reconocimiento en 1755.
Sin embargo, el feriado del 28 de agosto no tendrá alcance nacional. La medida regirá únicamente para los trabajadores de la administración pública y los empleados del Banco Provincia que desarrollen sus tareas dentro del partido bonaerense de Merlo.
En el caso del sector privado, la adhesión al feriado será opcional y dependerá de la decisión de cada empleador. Por este motivo, la fecha no implicará un feriado nacional ni un fin de semana largo para todo el país.
Calendario de feriados 2026
Para lo que queda de 2026, el calendario de feriados ya tiene definidas las próximas fechas festivas y jornadas especiales. Entre ellas aparecen nuevos feriados nacionales, un día no laborable con fines turísticos y distintas celebraciones que pueden generar un fin de semana largo.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado del viernes 20.
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
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