Feriado por el papa León XIV: el Gobierno de Javier Milei confirmó que "algo se va a hacer"
A pocos meses de la llegada del sumo pontífice a la Argentina, desde Balcarce 50 confirmaron que analizan implementar un feriado de excepción para la fecha.
En medio de las intensas tareas de coordinación logística que el Gobierno Nacional lleva adelante junto a la Iglesia católica y las autoridades locales, trascendió que la administración de Javier Milei estudia la posibilidad de declarar un asueto o feriado con motivo de la inminente visita del papa León XIV.
La máxima autoridad de la Iglesia realizará una gira oficial por la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, un acontecimiento histórico que movilizará a multitudes.
Ante la magnitud de las celebraciones litúrgicas y las misas masivas que encabezará el sumo pontífice, la administración central analiza por estos días alternativas para ordenar el tránsito y facilitar la concurrencia de los fieles.
Desde los pasillos de Balcarce 50 reconocieron que la medida se encuentra en estudio a poco más de dos meses del arribo papal. "No está definido aún, pero algo se va a hacer. Se está analizando bien", deslizaron fuentes oficiales a este medio, dejando abierta la puerta a un esquema especial para las jornadas clave de la visita.
Cuándo llega el papa León XIV y podría haber un nuevo feriado
El cronograma tentativo de la visita papal se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre, contemplando escalas y actividades multitudinarias en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.
La diagramación integral de la logística, el traslado de los contingentes y los operativos de seguridad se encuentra coordinada por la secretaría general de la Presidencia —a cargo de Karina Milei—, en conjunto con representantes de la Iglesia, el nuncio apostólico Michael Banach y las autoridades provinciales y municipales de los distritos involucrados.
El Gobierno entonces se encaminaría a decretar el feriado que no pudo dar para los festejos de la Selección Argentina. Si bien lo había anunciado, quedó supeditado a la decisión del plantel.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario