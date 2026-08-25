¿Feriado por el papa León XIV? El Gobierno de Javier Milei confirmó que "algo se va a hacer"

La diagramación integral de la logística, el traslado de los contingentes y los operativos de seguridad se encuentra coordinada por la secretaría general de la Presidencia —a cargo de Karina Milei—, en conjunto con representantes de la Iglesia, el nuncio apostólico Michael Banach y las autoridades provinciales y municipales de los distritos involucrados.

El Gobierno entonces se encaminaría a decretar el feriado que no pudo dar para los festejos de la Selección Argentina. Si bien lo había anunciado, quedó supeditado a la decisión del plantel.