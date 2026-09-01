Dejó un riñón en una conservadora en Aeroparque para hacer una broma y todo terminó mal
Tras ser detenido por las autoridades de Aeroparque, el acusado aseguró que se trataba de una "broma" para una amiga y no tardó en volverse viral.
Un insólito episodio -que acabó siendo viral- alteró la tranquilidad en las inmediaciones del Aeroparque Jorge Newbery y provocó una rápida movilización de las fuerzas de seguridad. El hallazgo de una conservadora abandonada en la zona exterior de la terminal aérea activó de inmediato los protocolos antibomba y de preservación del área por temor a un posible artefacto explosivo o material biológico peligroso.
Al inspeccionar el recipiente, los efectivos descubrieron en su interior un riñon cubierto con hielo. En los primeros minutos del procedimiento, la escena generó máxima tensión entre el personal policial y los transeúntes, ante la sospecha inicial de que pudiera tratarse de un órgano humano.
Cómo se resolvió el caso en Aeroparque
La incertidumbre duró poco. A partir del relevamiento de las cámaras de videovigilancia desplegadas en los alrededores del aeropuerto, los investigadores lograron reconstruir el recorrido del sospechoso y dar con su paradero a las pocas horas.
El responsable fue identificado como un comerciante de 46 años, quien quedó inmediatamente detenido y a disposición de la Justicia.
Al prestar declaración ante las autoridades judiciales, el hombre confesó que había comprado la pieza de carne en un supermercado y que su única intención era dejarla en el lugar como parte de una "broma" destinada a una amiga.
Pese a sus explicaciones, el sujeto quedó imputado por haber provocado una falsa alarma que movilizó recursos de emergencia y alteró el normal funcionamiento en los accesos a la terminal metropolitana.
Liberaron al comerciante del Aeroparque, pero le trabaron un embargo por $8 millones
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi resolvió eximir de prisión al comerciante de 46 años, por lo que el imputado afrontará el proceso en libertad. Sin embargo, la resolución judicial incluyó un duro revés económico: el magistrado dispuso un embargo de 8 millones de pesos sobre los bienes del procesado.
Esta suma de dinero busca garantizar la cobertura de los cuantiosos costos logísticos y operativos que debieron desplegar las fuerzas de seguridad e inspectores tras el hallazgo de la conservadora.
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