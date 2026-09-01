Dejó un riñón en una conservadora en Aeroparque para hacer una broma y todo terminó mal.

Pese a sus explicaciones, el sujeto quedó imputado por haber provocado una falsa alarma que movilizó recursos de emergencia y alteró el normal funcionamiento en los accesos a la terminal metropolitana.

Liberaron al comerciante del Aeroparque, pero le trabaron un embargo por $8 millones

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi resolvió eximir de prisión al comerciante de 46 años, por lo que el imputado afrontará el proceso en libertad. Sin embargo, la resolución judicial incluyó un duro revés económico: el magistrado dispuso un embargo de 8 millones de pesos sobre los bienes del procesado.

Esta suma de dinero busca garantizar la cobertura de los cuantiosos costos logísticos y operativos que debieron desplegar las fuerzas de seguridad e inspectores tras el hallazgo de la conservadora.