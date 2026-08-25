Aeroparque cerró sus puertas y no habrá vuelos: por qué y hasta cuándo
Desde las 9:00 de este martes y hasta el jueves inclusive, el reconocido aeropuerto permanecerá sin servicios a raíz de tareas de mantenimiento.
El Aeroparque Jorge Newbery interrumpió totalmente sus operaciones por un lapso de 55 horas para la ejecución de trabajos de mantenimiento en su pista principal. La medida, que comenzó este martes a las 9:00 y se extenderá hasta las 16:00 del jueves 27, forma parte del plan de obras impulsado por la concesionaria Aeropuertos Argentina con el objetivo de optimizar la infraestructura de la terminal de cara al inicio de la temporada alta en octubre.
El impacto del cierre de Aeroparque: todos a Ezeiza
Debido al cierre temporal, la logística del sistema aeronáutico metropolitano debió reestructurarse de emergencia:
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Reubicación de vuelos: Entre el 50% y el 60% de las operaciones programadas originalmente en el aeropuerto urbano fueron derivadas al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
Impacto en Ezeiza: Se prevé un incremento cercano al 80% en la actividad habitual del terminal de Ezeiza, donde el flujo de movimientos diarios trepará de 530 a unos 940 despegues y aterrizajes.
Cancelaciones: El porcentaje restante de vuelos fue cancelado por las compañías aéreas debido a las limitaciones logísticas que exige el masivo traslado de operaciones, tras recibir el aviso previo del cierre.
Se recomienda a todos los pasajeros con viajes previstos entre el martes y el jueves verificar el estado y la terminal de salida o llegada de sus vuelos directamente con sus respectivas aerolíneas antes de trasladarse hacia los aeropuertos.
Plan de obras y modernización: USD 85 millones para responder a un récord histórico de pasajeros
Los trabajos actuales focalizan en el bacheo y balizamiento de la pista para absorber una operativa que alcanza picos de 440 vuelos diarios. No obstante, las tareas forman parte de una inversión integral de 85 millones de dólares orientada a expandir la Plataforma Norte, el sector de equipajes (PIR doméstico), las áreas de preembarque nacional, el hall de check-in y la vialidad en los arribos internacionales.
Las reformas apuntan a optimizar la experiencia del usuario y agilizar los tiempos de espera:
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Eficiencia operativa: Se incorporará tecnología para reducir un 26% los tiempos de check-in y un 33% el procesamiento de equipaje.
Nuevos servicios: Se construirá una sala VIP e ingresarán marcas gastronómicas como Bis Café y Outback, junto con áreas de asistencia personalizada.
La intervención responde al sostenido incremento del tráfico aéreo. Aeroparque viene de cerrar 2025 con una marca histórica de 17.812.311 pasajeros (12,5 millones de cabotaje y 5,2 millones internacionales). Durante el primer trimestre de este año, la terminal movilizó 5.898.525 viajeros con una media de 409 operaciones diarias, consolidadas como la antesala de la alta demanda proyectada para la próxima temporada turística.
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