Aeroparque cerró sus puertas y no habrá vuelos: por qué y hasta cuándo.

El Aeroparque Jorge Newbery interrumpió totalmente sus operaciones por un lapso de 55 horas para la ejecución de trabajos de mantenimiento en su pista principal. La medida, que comenzó este martes a las 9:00 y se extenderá hasta las 16:00 del jueves 27, forma parte del plan de obras impulsado por la concesionaria Aeropuertos Argentina con el objetivo de optimizar la infraestructura de la terminal de cara al inicio de la temporada alta en octubre.