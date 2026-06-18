Delincuentes hicieron un boquete y robaron en un taller de VTV

“Habiendo hecho el boquete, entró a la oficina arrastrándose, sabiendo que había cámaras con sonido y detector de movimiento. Sabiendo eso, entró arrastrándose y se fue de la misma manera con lo que pudo llevar”, explicó el gerente, dando cuenta del nivel de planificación y conocimiento previo del delincuente.

En esta oportunidad, el boquetero actuó con total tranquilidad y logró llevarse computadoras, herramientas de trabajo y otros objetos que encontró a su paso, incluyendo un microondas.

robo boquete mendoza El delincuente entró a rastras para perpetrar el robo en el taller de VTV de Mendoza

Lescano comentó que esta no es la primera vez que sufren un robo en el establecimiento, aunque distinguió el nuevo asalto de los anteriores: "En casi seis años que estamos acá es la primera vez que ingresan al taller. Siempre fueron robos en el exterior. Se han llevado cámaras, el tanque de agua, caños y el medidor de luz", relató en diálogo con Canal 7 de Mendoza.

Aparte de la alarma interna del taller, en el lugar tuvieron que colocar barreras con sensores, pero el gerente asegura que nada es suficiente para detener a los delincuentes y que la situación de inseguridad afecta a todos los comercios de la zona. “Todos hemos sido víctimas de robos constantes", señaló.

Para Lescano, el problema de inseguridad excede la capacidad operativa de los efectivos policiales que patrullan la zona. En ese sentido, solicitó una intervención más directa por parte de las autoridades provinciales. "Acá cerca hay una villa bastante importante y un asentamiento peor aún. La verdad es que, si no hay una ejecución desde el Ministerio de Seguridad, la policía no puede hacer nada”, comentó resignado.