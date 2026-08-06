VTV: el requisito clave a tener en cuenta para aprobar la verificación vehicular
La Verificación Técnica Vehicular no solo evalúa el estado mecánico del auto. También existen elementos de la carrocería que pueden provocar el rechazo inmediato del trámite.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para millones de conductores en la Argentina y tiene como objetivo comprobar que los vehículos se encuentren en condiciones seguras para circular. Aunque muchos propietarios ponen el foco en aspectos como los frenos, las luces o los neumáticos, los inspectores también realizan un exhaustivo control sobre la estructura exterior del automóvil.
De acuerdo con el Manual de Procedimientos utilizado en las plantas verificadoras, cualquier componente de la carrocería que represente un riesgo para la seguridad vial puede ser motivo de rechazo. Por eso, antes de solicitar un turno para realizar la VTV, conviene revisar cuidadosamente el estado del vehículo para evitar observaciones y la necesidad de repetir el trámite.
Las "trampas" que deben tener en cuenta los dueños a la hora de la VTV
Uno de los aspectos que más atención reciben durante la inspección son los paragolpes, ya que cumplen una función fundamental al absorber impactos y proteger tanto a los ocupantes del vehículo como a peatones y otros conductores.
Los inspectores verifican que los paragolpes estén correctamente sujetos, sin partes rotas, deformaciones importantes ni modificaciones que alteren su posición original. Si presentan daños severos o riesgo de desprendimiento, la verificación puede ser rechazada hasta que el problema sea reparado.
Otro punto importante es el estado general de la carrocería. Los guardabarros, molduras y demás piezas exteriores deben encontrarse firmes y correctamente instalados. Cualquier elemento flojo o con posibilidad de desprenderse durante la circulación representa un riesgo para la seguridad vial.
Además, la normativa también observa las modificaciones realizadas por los propietarios. Accesorios como defensas metálicas, ganchos de remolque delanteros, malacates, estribos u otros elementos sobresalientes que no cuenten con la homologación correspondiente pueden impedir la aprobación de la VTV, especialmente si modifican la estructura original del vehículo o aumentan el riesgo en caso de un impacto.
Siguen las quejas contra los valores y los plazos de la VTV en la provincia
Además del control sobre la carrocería, durante la VTV también se inspeccionan otros sistemas fundamentales del vehículo, entre ellos:
- Sistema de frenos.
- Dirección.
- Suspensión.
- Luces reglamentarias.
- Estado de los neumáticos.
- Emisiones contaminantes del escape.
Para obtener la oblea habilitante, el vehículo debe superar satisfactoriamente todas estas pruebas. Si los inspectores detectan alguna anomalía considerada grave, el propietario deberá realizar las reparaciones correspondientes y solicitar una nueva revisión.
En los últimos meses, muchos conductores manifestaron su preocupación por el incremento en el costo de la VTV y por la disponibilidad de turnos en algunas plantas verificadoras de la provincia de Buenos Aires. A eso se suma que, cuando un vehículo es rechazado por desperfectos, el titular debe afrontar tanto el tiempo como el costo de las reparaciones antes de volver a presentarse para completar el trámite.
Por ese motivo, revisar previamente tanto el estado mecánico como la carrocería del vehículo puede evitar demoras, gastos adicionales y aumentar las posibilidades de aprobar la verificación en el primer intento.
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