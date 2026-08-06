VTV: el requisito clave a tener en cuenta para aprobar la verificación vehicular

Además, la normativa también observa las modificaciones realizadas por los propietarios. Accesorios como defensas metálicas, ganchos de remolque delanteros, malacates, estribos u otros elementos sobresalientes que no cuenten con la homologación correspondiente pueden impedir la aprobación de la VTV, especialmente si modifican la estructura original del vehículo o aumentan el riesgo en caso de un impacto.

Siguen las quejas contra los valores y los plazos de la VTV en la provincia

Además del control sobre la carrocería, durante la VTV también se inspeccionan otros sistemas fundamentales del vehículo, entre ellos:

Sistema de frenos.

Dirección.

Suspensión.

Luces reglamentarias.

Estado de los neumáticos.

Emisiones contaminantes del escape.

Para obtener la oblea habilitante, el vehículo debe superar satisfactoriamente todas estas pruebas. Si los inspectores detectan alguna anomalía considerada grave, el propietario deberá realizar las reparaciones correspondientes y solicitar una nueva revisión.

En los últimos meses, muchos conductores manifestaron su preocupación por el incremento en el costo de la VTV y por la disponibilidad de turnos en algunas plantas verificadoras de la provincia de Buenos Aires. A eso se suma que, cuando un vehículo es rechazado por desperfectos, el titular debe afrontar tanto el tiempo como el costo de las reparaciones antes de volver a presentarse para completar el trámite.

Por ese motivo, revisar previamente tanto el estado mecánico como la carrocería del vehículo puede evitar demoras, gastos adicionales y aumentar las posibilidades de aprobar la verificación en el primer intento.