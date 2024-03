Dengue: más de 130 mil casos en todo el país y guardias colapsadas

Además, dialogó con Vladimir, un joven que acompañó a su madre al hospital porque empezó con síntomas desde el lunes pasado. "Empezó con fiebre, dolor de cabeza, al día siguiente vinimos a la guardia para hacer el chequeo. Salió positivo en dengue", aseguró el muchacho. "Vino a un control para hoy, retirar unos estudios y volver hacerse un análisis de sangre. Está preocupada, alarmada, está con síntomas de vómitos, esperemos que mejore", señaló Vladimir.

Otro de los testimonios que pudo recolectar Salonia, fue la historia de Estella, quién acompañó a su hermano al hospital en un auto particular porque no pudo conseguir un traslado de PAMI. "Vino una médica de PAMI, que no se hizo cargo de nada, que le tomó la temperatura", relató.

