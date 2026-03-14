Denuncian al monaguillo de una iglesia de La Plata por abusar de una adolescente: "Soy tu dueño"

Fuentes de la investigación indicaron al diario El Día que en algunos encuentros el monaguillo la habría manoseado y también habría cometido actos de exhibicionismo al masturbarse frente a ella durante videollamadas, en las que la obligaba a mirar.

El caso salió a la luz tras el hallazgo de chats aberrantes en el teléfono de la víctima, en los que la madre detectó mensajes que calificó como “totalmente asimétricos”.

En los mensajes, el acusado utilizaba frases de posesión y control sobre la menor como “soy tu dueño”, y le prohibía a la menor tener contacto con otros varones. Los mensajes también incluían amenazas y referencias a un “pseudo complejo de Dios”, con expresiones como “te observo mientras dormís”.

El impacto psicológico en la adolescente fue grave. La denuncia detalla episodios de ataques de pánico que, según el relato judicial, el imputado minimizaba. Los padres de la víctima declararon que intentaron inicialmente abordar la situación de manera privada, pero al ver que el acoso no cesaba, acudieron a la justicia. “Es un manipulador, un perverso y un narcisista que le robó dos años de su adolescencia”, afirmaron ante la Justicia.

Uno de los aspectos más graves de la denuncia apunta a presuntas amenazas de muerte por parte del imputado. Actualmente, la adolescente recibe asistencia psicológica tras manifestar miedo por su propia integridad y la de su familia. El calvario fue descubierto por la madre luego de notar cambios en el ánimo y el comportamiento de su hija, lo que la llevó a revisar el teléfono y constatar el hostigamiento.

La investigación judicial se centra en el peritaje de los dispositivos electrónicos entregados por la familia, así como en el análisis de los testimonios recogidos por la fiscalía. Las autoridades buscan determinar si existen otras víctimas y el verdadero alcance de los presuntos abusos. La causa está caratulada como abuso sexual agravado, grooming y exhibiciones obscenas, bajo la supervisión de la fiscal Lacki.