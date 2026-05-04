Denuncian que 20 chicos con parálisis cerebral pueden quedar en la calle por los incumplimientos del Gobierno

Hay 20 jóvenes con parálisis cerebral que viven en el hogar y podrían quedar en situación de calle; mientras que otros 80 chicos concurren diariamente al establecimiento para realizar tratamientos ambulatorios.

El legislador destacó el trabajo de los profesionales y voluntarios que sostienen el lugar con salarios mínimos y un fuerte compromiso afectivo.

La asfixia financiera: entre Incluir Salud y ARCA

La directora de la institución detalló un esquema de desfinanciamiento que los ha llevado a un endeudamiento extremo. El centro se encuentra atrapado en una contradicción estatal.

De acuerdo con la denuncia de la directora delcentro, el programa Incluir Salud (dependiente del Ministerio de Salud de la Nación) adeuda varios meses de servicios y el transporte de los chicos no se paga desde enero. Además, mientras el Estado no transfiere los fondos, ARCA les exige el pago de impuestos y moratorias, amenazando con iniciar juicios por falta de pago.

"Si no nos aseguran un pago, el próximo mes vamos a caer en la misma situación. Nos endeudamos toda la institución y nosotros en particular", lamentó la directora.

El conflicto político y judicial

Santoro vinculó esta crisis directamente con la gestión nacional. Recordó que, tras el veto del gobierno de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Congreso insistió en su aprobación.

Sin embargo, el legislador denunció que actualmente la normativa no se ejecuta y el tema se encuentra judicializado, dejando a los centros asistenciales en un limbo administrativo.

Cómo ayudar

Ante la urgencia, el legislador solicitó la solidaridad de la comunidad para evitar que el centro desaparezca.

Difusión: Compartir la problemática para visibilizar que "aquí hay gente de carne y hueso con las patologías más jodidas".

Contacto directo: Se insta a los interesados en colaborar a comunicarse con Promover Hogar (Boyacá 48, Flores) para ofrecer asistencia económica o recursos que permitan saldar las deudas más urgentes con los proveedores y el fisco.