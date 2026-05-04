Denuncian que 20 chicos con parálisis cerebral pueden quedar en la calle por los incumplimientos del Gobierno
El centro "Promover Hogar", ubicado en Flores, se encuentra al borde del cierre por falta de pagos estatales. La denuncia de Leandro Santoro.
El legislador porteño Leandro Santoro denunció públicamente la crítica situación que atraviesa el centro Promover Hogar, ubicado en Boyacá 48, en el barrio de Flores., debido al incumplimiento del Gobierno Nacional respecto a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
"Esto no es joda, acá viven 20 pibes con parálisis cerebral que pueden quedar en la calle y hay otros 80 chicos que vienen a hacer un tratamiento ambulatorio al barrio de Flores", lamentó Santoro en el inicio del video que difundió en sus redes.
El Gobierno de Milei, que lleva a cabo un fuerte ajuste en Discapacidad, pone en riesgo la continuidad de una institución que hace 30 años brinda asistencia vital a pacientes con patologías complejas.
La gravedad del caso radica en la vulnerabilidad de quienes asisten al centro. Santoro advirtió que la organización funciona en una casa alquilada y que el cierre inminente afectaría directamente a un centenar de familias.
Hay 20 jóvenes con parálisis cerebral que viven en el hogar y podrían quedar en situación de calle; mientras que otros 80 chicos concurren diariamente al establecimiento para realizar tratamientos ambulatorios.
El legislador destacó el trabajo de los profesionales y voluntarios que sostienen el lugar con salarios mínimos y un fuerte compromiso afectivo.
La asfixia financiera: entre Incluir Salud y ARCA
La directora de la institución detalló un esquema de desfinanciamiento que los ha llevado a un endeudamiento extremo. El centro se encuentra atrapado en una contradicción estatal.
De acuerdo con la denuncia de la directora delcentro, el programa Incluir Salud (dependiente del Ministerio de Salud de la Nación) adeuda varios meses de servicios y el transporte de los chicos no se paga desde enero. Además, mientras el Estado no transfiere los fondos, ARCA les exige el pago de impuestos y moratorias, amenazando con iniciar juicios por falta de pago.
"Si no nos aseguran un pago, el próximo mes vamos a caer en la misma situación. Nos endeudamos toda la institución y nosotros en particular", lamentó la directora.
El conflicto político y judicial
Santoro vinculó esta crisis directamente con la gestión nacional. Recordó que, tras el veto del gobierno de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Congreso insistió en su aprobación.
Sin embargo, el legislador denunció que actualmente la normativa no se ejecuta y el tema se encuentra judicializado, dejando a los centros asistenciales en un limbo administrativo.
Cómo ayudar
Ante la urgencia, el legislador solicitó la solidaridad de la comunidad para evitar que el centro desaparezca.
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Difusión: Compartir la problemática para visibilizar que "aquí hay gente de carne y hueso con las patologías más jodidas".
Contacto directo: Se insta a los interesados en colaborar a comunicarse con Promover Hogar (Boyacá 48, Flores) para ofrecer asistencia económica o recursos que permitan saldar las deudas más urgentes con los proveedores y el fisco.
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