Tragedia en Escobar: una adolescente con discapacidad murió ahogada en una pileta y denuncian abandono

De acuerdo con datos brindados por la fiscalía, "pasó 30 minutos debajo del agua sin que nadie se diese cuenta dónde estaba. Terminó falleciendo, lamentablemente, el último sábado. Su familia pide justicia”.

Cuando el personal de salud llegó, continuó con las maniobras de reanimación y la trasladó a la Unidad de Diagnóstico Precoz (UDP) de la localidad, pero ya era demasiado tarde, la menor ingresó sin signos vitales y no pudieron salvarla.

Ignacio, el papá de la adolescente dijo que el personal del lugar sabía que tenía que supervisarla constantemente porque ella no podía mover bien uno de sus brazos: “Se supone que es un centro para chicos con discapacidad y la dejaron sola sabiendo que tiene reducciones motrices. Era imposible que Renata nadara y entrara sola”.

Además aseguró que habló con el fiscal de la causa, quien le contó lo que vio en los registros de las cámaras de seguridad del lugar: “En el video se ve que Renata ingresa a la pileta con alguien. En un momento se queda sola y los guardavidas no hacen nada, estaban con el celular mirando qué hacer el fin de semana en vez de prestar atención a lo que pasaba”, expresó en una entrevista con Crónica TV.

La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y fueron imputados la guardavidas y dos cuidadores del centro terapéutico. La investigación continúa.