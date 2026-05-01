Ordenaron pericias a los audios atribuidos a Diego Spagnuolo
El juez Ariel Lijo ordenó analizar si los audios de Diego Spagnuolo fueron alterados con IA. La defensa pidió anular el caso.
El juez federal Ariel Lijo ordenó este jueves realizar un estudio pericial para corroborar el origen y la veracidad de los audios atribuidos al extitular de la ANDIS Diego Spagnuolo. La medida fue dispuesta por el juez tras la orden que dio la Cámara Federal cuando trató el planteo de nulidad interpuesto por los acusados.
Según informaron a minutouno.com, la pericia la realizará la Dirección Criminalistica y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional, según la resolución del juez Lijo.
Qué pidió Ariel Lijo
El magistrado también ordenó determinar si los audios que fueron aportados a la fiscalía por el periodista Mauro Federico “fueron objeto de algún tipo de adulteración o edición por medio de la Inteligencia Artificial o cualquier otro método similar”.
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En los audios filtrados se involucra en un esquema de corrupción a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo “Lule” Menem. También se nombra a la droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker, que fueron allanados, pero que aún no fueron citados a indagatoria.
En la causa están ya están procesados Spagnuolo, quien era su segundo, el ex Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Agencia Nacional de Discapacidad, Daniel Garbellini, el lobista Miguel Angel Calvete que está condenado por otra causa, entre otros.
Al dictar los procesamientos, el juez Sebastián Casanello, que en ese momento estaba a cargo del caso, no tomó los audios como elementos de cargo contra los acusados. El fiscal Franco Picardi, que tiene delegada la investigación, tampoco consideró los audios como prueba.
Al apelar el procesamiento, la defensa de Spagnuolo insistió en que los audios que desencadenaron la causa “fueron obtenidos de forma ilícita, adulterados o incluso creados mediante inteligencia artificial”, lo que para sus abogados sería motivo suficiente para invalidar toda la investigación judicial. La Cámara rechazó anular el caso, pero en cambio ordenó realizar un estudio pericial sobre los audios.
El caso de los audios de Diego Spagnuolo
La causa se inició el 20 de agosto de 2025 a partir de una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, apoyada en la información periodística sobre un supuesto circuito de “cobro y pago de coimas” asociado a compras de medicamentos en el ámbito de la ANDIS.
La investigación fue delegada en la Fiscalía Federal N° 5 a cargo de Franco Picardi y avanzó con diversas medidas como allanamientos, intervenciones telefónicas, secuestro de documentación y peritajes sobre dispositivos electrónicos, entre otras.
Según el fiscal, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 la ANDIS habría operado como “centro de operaciones” de maniobras ilícitas: “una ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados”, con procedimientos que no garantizaban principios de transparencia y concurrencia, y con pagos indebidos a funcionarios para asegurar la ejecución del esquema.
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En ese marco, tanto el juez Casanello como el fiscal describieron un mecanismo de contratación irregular apoyado en el aplicativo SIIPFIS (Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones, implementado en la ANDIS en junio de 2024), mediante el cual se habrían manipulado compulsas de precios para beneficiar a determinadas droguerías y proveedores.
Durante todo el mes de mayo, el fiscal y el juez toman indagatorias en un segundo tramo del expediente relacionado con irregularidades en la compra de insumos de alto costo.
Spagnuolo, Garbellini y Calvete, este último de la cárcel, se negaron a declarar.
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