Ordenaron pericias a los audios atribuidos a Diego Spagnuolo

En la causa están ya están procesados Spagnuolo, quien era su segundo, el ex Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Agencia Nacional de Discapacidad, Daniel Garbellini, el lobista Miguel Angel Calvete que está condenado por otra causa, entre otros.

Al dictar los procesamientos, el juez Sebastián Casanello, que en ese momento estaba a cargo del caso, no tomó los audios como elementos de cargo contra los acusados. El fiscal Franco Picardi, que tiene delegada la investigación, tampoco consideró los audios como prueba.

Al apelar el procesamiento, la defensa de Spagnuolo insistió en que los audios que desencadenaron la causa “fueron obtenidos de forma ilícita, adulterados o incluso creados mediante inteligencia artificial”, lo que para sus abogados sería motivo suficiente para invalidar toda la investigación judicial. La Cámara rechazó anular el caso, pero en cambio ordenó realizar un estudio pericial sobre los audios.

audios Spagnuolo

El caso de los audios de Diego Spagnuolo

La causa se inició el 20 de agosto de 2025 a partir de una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, apoyada en la información periodística sobre un supuesto circuito de “cobro y pago de coimas” asociado a compras de medicamentos en el ámbito de la ANDIS.

La investigación fue delegada en la Fiscalía Federal N° 5 a cargo de Franco Picardi y avanzó con diversas medidas como allanamientos, intervenciones telefónicas, secuestro de documentación y peritajes sobre dispositivos electrónicos, entre otras.

Según el fiscal, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 la ANDIS habría operado como “centro de operaciones” de maniobras ilícitas: “una ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados”, con procedimientos que no garantizaban principios de transparencia y concurrencia, y con pagos indebidos a funcionarios para asegurar la ejecución del esquema.

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En ese marco, tanto el juez Casanello como el fiscal describieron un mecanismo de contratación irregular apoyado en el aplicativo SIIPFIS (Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones, implementado en la ANDIS en junio de 2024), mediante el cual se habrían manipulado compulsas de precios para beneficiar a determinadas droguerías y proveedores.

Durante todo el mes de mayo, el fiscal y el juez toman indagatorias en un segundo tramo del expediente relacionado con irregularidades en la compra de insumos de alto costo.

Spagnuolo, Garbellini y Calvete, este último de la cárcel, se negaron a declarar.