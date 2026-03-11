Denunciaron al cantante "Chelo" Torres del Grupo Green por violación en La Tablada
Una mujer de 43 años acusó al cantante de cumbia Adrián Marcelo Torres Ruiz Díaz de haber abusado sexualmente de ella dentro de una camioneta.
Una mujer de 43 años denunció ante la Justicia al cantante de cumbia Adrián Marcelo Torres Ruiz Díaz, conocido artísticamente como “Chelo” y líder del Grupo Green, por un presunto caso de violación ocurrido en el partido bonaerense de La Matanza. De acuerdo con fuentes policiales, el episodio denunciado habría sucedido el lunes pasado en la intersección de las calles Cuzco y Caaguazú, en la localidad de La Tablada.
Según el testimonio de la denunciante, el abuso ocurrió dentro de la camioneta del artista luego de un encuentro que habían coordinado previamente. La mujer, que se identifica públicamente como Dulce Lilian, declaró que trabaja como influencer y que suele realizar transmisiones en vivo por internet con músicos y bandas del ambiente tropical. En ese contexto, aseguró que había acordado reunirse con el cantante para realizar una transmisión conjunta.
Según su relato, ambos estuvieron conversando durante algunas horas antes de que el músico la invitara a subir a su vehículo para continuar la charla con mayor tranquilidad. Fue en ese momento cuando, de acuerdo con su denuncia, se produjo la situación que terminó con la acusación por abuso sexual.
En declaraciones televisivas, la mujer explicó cómo se desarrolló el episodio: “Yo estaba en el auto, él me pide que me pase para atrás para hablar más cómodos. Yo, ingenua, no tengo maldad y accedo, subo. ¿Y qué pasa? Él agarra y empieza a tocarme la pierna y después de ahí, obviamente, no me gustó, me sentí muy incómoda, quise bajar, me dijo que no”, relató.
En el mismo testimonio, aseguró que el cantante se abalanzó sobre ella y la sometió. “Agarra, me besa, se me tira encima y de golpe me empuja para atrás, de la puerta y abusa de mí. Me viola”, afirmó la denunciante. La mujer también sostuvo que intentó llamar la atención de alguien que pudiera encontrarse en la calle donde estaba estacionado el vehículo, pero no logró que nadie acudiera en su ayuda.
Posteriormente, relató que el momento fue extremadamente traumático y que no esperaba vivir una situación de ese tipo. “Ahí, asquerosamente me vuelve a besar. Lo saco, obviamente, pero fue terrible el momento. No quiero describirlo porque fue terrible. Es algo que no me lo esperaba. O sea, hablo con músicos y nunca me pasó esto. O sea, y la falta de respeto hacia una mujer, cero empatía, cero todo”, agregó.
Horas después del presunto hecho, la mujer se presentó en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Justo para radicar la denuncia formal. A partir de ese momento, se inició una investigación judicial para determinar lo ocurrido. La causa quedó a cargo de la fiscal Lorena Pecorelli, titular de la UFI Nº21 del Departamento Judicial de La Matanza.
Como parte de las primeras medidas, la fiscalía ordenó que la denunciante fuera examinada por el cuerpo médico correspondiente y que se aplicara el protocolo de emergencia previsto para casos de abuso sexual. Además, se dispuso que la mujer amplíe su declaración en sede judicial una vez finalizada la atención médica. El expediente fue caratulado como “abuso sexual con acceso carnal” y continúa bajo investigación. El caso también volvió a poner en foco los antecedentes del cantante.
