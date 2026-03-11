Denunciaron al cantante "Chelo" Torres del Grupo Green por violación en La Tablada

Posteriormente, relató que el momento fue extremadamente traumático y que no esperaba vivir una situación de ese tipo. “Ahí, asquerosamente me vuelve a besar. Lo saco, obviamente, pero fue terrible el momento. No quiero describirlo porque fue terrible. Es algo que no me lo esperaba. O sea, hablo con músicos y nunca me pasó esto. O sea, y la falta de respeto hacia una mujer, cero empatía, cero todo”, agregó.

chelo grupo green

Horas después del presunto hecho, la mujer se presentó en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Justo para radicar la denuncia formal. A partir de ese momento, se inició una investigación judicial para determinar lo ocurrido. La causa quedó a cargo de la fiscal Lorena Pecorelli, titular de la UFI Nº21 del Departamento Judicial de La Matanza.

Como parte de las primeras medidas, la fiscalía ordenó que la denunciante fuera examinada por el cuerpo médico correspondiente y que se aplicara el protocolo de emergencia previsto para casos de abuso sexual. Además, se dispuso que la mujer amplíe su declaración en sede judicial una vez finalizada la atención médica. El expediente fue caratulado como “abuso sexual con acceso carnal” y continúa bajo investigación. El caso también volvió a poner en foco los antecedentes del cantante.