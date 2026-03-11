La foto que delató a la banda criminal de la pool party en la quinta de Esteban Echeverría

Los detalles de la investigación

tiroteo quinta esteban echeverria detenidos

Fuentes policiales detallaron que la investigación se había iniciado en mayo del 2025 cuando efectivos mantuvieron un enfrentamiento armado con delincuentes que habían robado un vehículo Toyota Yaris. Al requisar el celular de uno de los detenidos en ese hecho, la policía encontró material que permitió establecer la existencia de la organización criminal.

Las pruebas permitieron individualizar a los integrantes y determinar la estructura de la banda con roles específicos: los encargados de llevar a cabo los robos, proveedores de armas y documentación, sujetos dedicados a la adulteración de los rodados, choferes y responsables de la administración de dinero.

Tras establecer la conexión entre los individuos y su líder preso, se pudo vincular a la banda con al menos 15 hechos delictivos. De esta forma, la DDI de Lomas de Zamora desplegó una serie de allanamientos simultáneos para desarticular la estructura criminal. En total, la investigación derivó en 33 operativos.

Fueron detenidos: Brian Uriel Torres (20), Tamara Micaela Montenegro (20), Darío Ezequiel Crivelli (46), Gonzalo Uriel Alderete (23), Andrés Yamil Cisterna (19), Ismael Esteban Díaz (24), José Luis Torres Loto (34) y Fernando Fabián Tripichio, según Infobae.