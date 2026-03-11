La foto que delató a la banda criminal de la pool party en la quinta de Esteban Echeverría
El tiroteo entre la policía y los delincuentes terminó con un muerto y dos detenidos. Cómo operaba la banda y quiénes son los demás implicados.
El operativo policial que terminó con un muerto y dos detenidos durante una pool party en una quinta de Esteban Echeverría continuó con una serie de allanamientos en otros domicilios y cárceles permitiendo la aprensión de más sospechosos. Un insólito detalle los delató.
El allanamiento del lunes fue ordenado de urgencia luego de que los investigadores detectaban que dos de los sospechosos se encontraban en una pool party en una quinta de la localidad de 9 de Abril.
La ubicación de la fiesta se descubrió a partir del insólito accionar de uno de los involucrados, que había compartido una foto en su cuenta de Instagram.
Esto permitió a los investigadores dar con su paradero y, tras la autorización judicial de urgencia, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) irrumpió en el domicilio, donde se produjo un feroz tiroteo entre los delincuentes y los efectivos. Producto de este enfrentamiento, un sospechoso identificado como Diego Ezequiel López, de 23, murió tras recibir disparos en el tórax y la cabeza.
En tanto, Jonathan Alejandro Rodríguez, de 21 años, y Nicolás Eduardo Llanelli, de 2e, fueron detenidos, ambos señalados como miembros de la organización delictiva dedicada al robo agravado de vehículos para su posterior adulteración y comercialización, o su utilización para cometer entraderas.
Los detalles de la investigación
Fuentes policiales detallaron que la investigación se había iniciado en mayo del 2025 cuando efectivos mantuvieron un enfrentamiento armado con delincuentes que habían robado un vehículo Toyota Yaris. Al requisar el celular de uno de los detenidos en ese hecho, la policía encontró material que permitió establecer la existencia de la organización criminal.
Las pruebas permitieron individualizar a los integrantes y determinar la estructura de la banda con roles específicos: los encargados de llevar a cabo los robos, proveedores de armas y documentación, sujetos dedicados a la adulteración de los rodados, choferes y responsables de la administración de dinero.
Tras establecer la conexión entre los individuos y su líder preso, se pudo vincular a la banda con al menos 15 hechos delictivos. De esta forma, la DDI de Lomas de Zamora desplegó una serie de allanamientos simultáneos para desarticular la estructura criminal. En total, la investigación derivó en 33 operativos.
Fueron detenidos: Brian Uriel Torres (20), Tamara Micaela Montenegro (20), Darío Ezequiel Crivelli (46), Gonzalo Uriel Alderete (23), Andrés Yamil Cisterna (19), Ismael Esteban Díaz (24), José Luis Torres Loto (34) y Fernando Fabián Tripichio, según Infobae.
