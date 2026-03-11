Desafía al tiempo: descubren un tiburón que nacido en 1627 y tendría casi 400 años

Por qué estos tiburones pueden vivir tantos siglos

Uno de los factores clave es su crecimiento extremadamente lento: estos tiburones apenas aumentan cerca de un centímetro por año. Además, alcanzan la madurez sexual muy tarde, aproximadamente a los 150 años de edad, un dato que evidencia lo pausado de su ciclo de vida. Su metabolismo también es particularmente bajo, una adaptación a las temperaturas cercanas al congelamiento que predominan en su hábitat natural.

tiburon 399 años

El entorno en el que viven también juega un papel fundamental. Estos tiburones suelen habitar a grandes profundidades, en algunos casos por debajo de los 2.000 metros, donde las condiciones ambientales permanecen relativamente estables durante largos períodos. Investigaciones más recientes incluso sugieren que podrían poseer mecanismos genéticos capaces de reparar el ADN con mayor eficacia, lo que ayudaría a retrasar el envejecimiento y aumentar su resistencia a ciertas enfermedades.

Más allá de su longevidad, también destaca por otras características. Puede llegar a medir hasta siete metros de largo y superar los 1.000 kilos de peso. A pesar de su tamaño, se desplaza a velocidades muy bajas, generalmente por debajo de los dos kilómetros por hora. Su dieta es variada e incluye peces, calamares, focas e incluso restos orgánicos que encuentra en el fondo marino. Se trata de una especie ovovivípara y su reproducción es poco frecuente, otro rasgo que contribuye a que su población crezca muy lentamente.

Aunque su capacidad de supervivencia es extraordinaria, el tiburón de Groenlandia también enfrenta amenazas. Entre ellas se encuentran la pesca incidental, la contaminación y los efectos del cambio climático en el ecosistema del Ártico, un entorno cada vez más vulnerable a las transformaciones ambientales globales.