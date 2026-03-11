Desafía al tiempo: descubren un tiburón que nacido en 1627 y tendría casi 400 años
El estudio científico sobre el tiburón de Groenlandia lo ubica como uno de los vertebrados más longevos registrados por la ciencia.
Un grupo de investigadores sorprendió al mundo científico tras estimar la edad de un ejemplar de tiburón de Groenlandia que podría haber nacido en 1627. De confirmarse esta estimación, el animal tendría cerca de 399 años, lo que lo convertiría en uno de los vertebrados más longevos registrados hasta el momento. El descubrimiento se desprende de un análisis científico realizado sobre varios tiburones de esta especie que habitan en las frías y profundas aguas del océano Ártico.
Estos animales son conocidos por su crecimiento extremadamente lento y por vivir en ambientes marinos muy estables, factores que contribuyen a su extraordinaria longevidad. El estudio que permitió obtener estas estimaciones fue publicado en 2016 en la revista científica Science. En esa investigación, un equipo internacional analizó 28 tiburones que habían sido capturados de forma incidental por pescadores durante sus actividades habituales.
Para calcular la edad de los ejemplares, los científicos utilizaron una técnica poco convencional basada en el análisis de los tejidos oculares. Concretamente, aplicaron un método de datación por radiocarbono en las lentes del ojo, un tejido que se forma durante el desarrollo del animal y que no vuelve a regenerarse después del nacimiento. Al estudiar la composición química de ese tejido y compararla con registros históricos de carbono en el ambiente, los especialistas pudieron estimar el momento aproximado en que se formó.
El estudio científico que reveló la edad del tiburón de Groenlandia
De esa manera lograron calcular la edad probable de los tiburones analizados. Los resultados sorprendieron incluso a los propios investigadores. Según las estimaciones, la edad promedio de los ejemplares estudiados sería de al menos 272 años. Sin embargo, el tiburón de mayor tamaño, que medía más de cinco metros de largo, arrojó un cálculo mucho más extremo: alrededor de 399 años, aunque con cierto margen de error.
Ese dato ubicaría su nacimiento aproximadamente en 1627, una época que coincide con los primeros años de la colonización europea en América. Este hallazgo reforzó la idea de que el tiburón de Groenlandia posee una de las esperanzas de vida más prolongadas del reino animal entre los vertebrados. Los científicos creen que esta extraordinaria longevidad se debe a una combinación de características biológicas y ambientales.
Por qué estos tiburones pueden vivir tantos siglos
Uno de los factores clave es su crecimiento extremadamente lento: estos tiburones apenas aumentan cerca de un centímetro por año. Además, alcanzan la madurez sexual muy tarde, aproximadamente a los 150 años de edad, un dato que evidencia lo pausado de su ciclo de vida. Su metabolismo también es particularmente bajo, una adaptación a las temperaturas cercanas al congelamiento que predominan en su hábitat natural.
El entorno en el que viven también juega un papel fundamental. Estos tiburones suelen habitar a grandes profundidades, en algunos casos por debajo de los 2.000 metros, donde las condiciones ambientales permanecen relativamente estables durante largos períodos. Investigaciones más recientes incluso sugieren que podrían poseer mecanismos genéticos capaces de reparar el ADN con mayor eficacia, lo que ayudaría a retrasar el envejecimiento y aumentar su resistencia a ciertas enfermedades.
Más allá de su longevidad, también destaca por otras características. Puede llegar a medir hasta siete metros de largo y superar los 1.000 kilos de peso. A pesar de su tamaño, se desplaza a velocidades muy bajas, generalmente por debajo de los dos kilómetros por hora. Su dieta es variada e incluye peces, calamares, focas e incluso restos orgánicos que encuentra en el fondo marino. Se trata de una especie ovovivípara y su reproducción es poco frecuente, otro rasgo que contribuye a que su población crezca muy lentamente.
Aunque su capacidad de supervivencia es extraordinaria, el tiburón de Groenlandia también enfrenta amenazas. Entre ellas se encuentran la pesca incidental, la contaminación y los efectos del cambio climático en el ecosistema del Ártico, un entorno cada vez más vulnerable a las transformaciones ambientales globales.
