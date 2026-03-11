Operación "Carne Blanca" de Policía de la Ciudad: incautan 15 toneladas de comida con cocaína
La Policía de la Ciudad desbarató una red que traficaba droga en carne, fideos y snacks. El cargamento provenía de Bolivia y tenía como destino el sur del país.
La Policía de la Ciudad logró desbaratar una peligrosa organización criminal dedicada a comercializar y distribuir productos alimenticios severamente adulterados. Durante el megaoperativo denominado "Carne Blanca", las fuerzas de seguridad detuvieron a ocho personas y lograron decomisar más de 15 toneladas de mercadería impregnada con cocaína en el corazón de la Capital Federal.
El insólito hallazgo de la Policía de la Ciudad en Balvanera
La investigación comenzó de manera fortuita este mismo martes en el barrio porteño de Balvanera. Efectivos de la División Investigaciones Comunales 3 detectaron una camioneta Renault Kangoo que obstruía la vía pública en el cruce de la avenida Rivadavia y Catamarca mientras descargaba grandes cajas.
Al interrogar al conductor, este aseguró que trasladaba alimentos desde Liniers hacia un hotel de la zona. Sin embargo, las dudas de los oficiales motivaron la apertura de uno de los paquetes. En su interior hallaron una sustancia de color blanco que, tras el test rápido con reactivos químicos, dio positivo para clorhidrato de cocaína.
En este primer control de tránsito se incautaron 62 kilos de alimentos contaminados repartidos en 11 bultos, los cuales iban a ser despachados en un micro de larga distancia hacia la ciudad rionegrina de Cipolletti.
IMPORTANTE: Cuándo llega el frío al AMBA: un galerna borrascosa desplomará casi 20 grados la temperatura
Golpe al narcotráfico en Liniers
Tras el descubrimiento inicial, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 9 (a cargo del juez Sebastián Ramos) ordenó un allanamiento de urgencia en un inmenso predio ubicado en la calle Palmar al 7200, en el barrio de Liniers. Este lugar funcionaba como centro de acopio y logística, compuesto por dos locales al frente, cinco depósitos y seis viviendas en la parte trasera.
La magnitud de lo incautado en este segundo punto fue abrumadora. Los investigadores descubrieron 301 bultos de mercadería impregnada con cocaína, alcanzando un peso total de 15.200 kilos. El modus operandi de la banda consistía en traer los alimentos ya contaminados desde Bolivia hasta Liniers, donde se empaquetaban para luego ser llevados a Once y despachados hacia el sur argentino.
El inventario de los elementos secuestrados y las detenciones incluye:
-
Alimentos contaminados: Fideos, enlatados, snacks, papas disecadas, frutos secos, fécula, carbón y hasta carne envasada y queso tipo casero.
Ocho detenidos: Todos mayores de edad y de nacionalidad boliviana, quienes quedaron incomunicados por infracción a la Ley de Drogas (23.737).
Logística y dinero: Siete teléfonos celulares, una máquina contadora de billetes, $120.000 en efectivo y documentación clave para avanzar con la causa.
Las autoridades confirmaron la clausura total del lugar, mientras se aguardan las pericias químicas de laboratorio para determinar la cantidad exacta de droga pura que contenían los más de 15.000 kilos de comida decomisada.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario