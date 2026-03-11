Operación "Carne Blanca" de Policía de la Ciudad: incautan 15 toneladas de comida con cocaína

Golpe al narcotráfico en Liniers

Tras el descubrimiento inicial, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 9 (a cargo del juez Sebastián Ramos) ordenó un allanamiento de urgencia en un inmenso predio ubicado en la calle Palmar al 7200, en el barrio de Liniers. Este lugar funcionaba como centro de acopio y logística, compuesto por dos locales al frente, cinco depósitos y seis viviendas en la parte trasera.

La magnitud de lo incautado en este segundo punto fue abrumadora. Los investigadores descubrieron 301 bultos de mercadería impregnada con cocaína, alcanzando un peso total de 15.200 kilos. El modus operandi de la banda consistía en traer los alimentos ya contaminados desde Bolivia hasta Liniers, donde se empaquetaban para luego ser llevados a Once y despachados hacia el sur argentino.

Embed - Operación Carne Blanca Ocho detenidos y 15 toneladas de alimentos impregnados con cocaína #2026-0160

El inventario de los elementos secuestrados y las detenciones incluye:

Alimentos contaminados: Fideos, enlatados, snacks, papas disecadas, frutos secos, fécula, carbón y hasta carne envasada y queso tipo casero.

Ocho detenidos: Todos mayores de edad y de nacionalidad boliviana, quienes quedaron incomunicados por infracción a la Ley de Drogas (23.737).

Logística y dinero: Siete teléfonos celulares, una máquina contadora de billetes, $120.000 en efectivo y documentación clave para avanzar con la causa.

Las autoridades confirmaron la clausura total del lugar, mientras se aguardan las pericias químicas de laboratorio para determinar la cantidad exacta de droga pura que contenían los más de 15.000 kilos de comida decomisada.