Derrumbe en Parque Patricios: comercios que ofrecieron refugio, carga de celulares y servicios a los afectados
Tras el derrumbe de un subsuelo en Estación Buenos Aires, varios locales de la zona habilitaron sus instalaciones para asistir a las 200 personas evacuadas.
La madrugada en el barrio Estación Buenos Aires de Parque Patricios se transformó en una verdadera pesadilla para cientos de vecinos tras el derrumbe del subsuelo de un complejo habitacional. En medio de la desgracia, la solidaridad de los vecinos se hizo presente.
A raíz del hundimiento parcial de la estructura, y de manera estrictamente preventiva, unas 200 personas debieron ser evacuadas por las fuerzas de emergencia. Frente a la incertidumbre y el frío de la noche, la reacción de los comerciantes locales fue inmediata.
Casi de forma instantánea, comenzaron a circular redes de contención entre los habitantes de la zona. Diversos locales de la zona sur abrieron sus puertas para contener a los damnificados, ofreciéndoles facilidades esenciales como carga de celulares, acceso a baños, agua caliente para infusiones, abrigos y conexión a internet.
La lista de los comercios solidarios que asisten a los afectados por el derrumbe
OLIVIA EMPANADAS – Luna 712.
MORE BAKERY – Luna 721.
LA ESTACION – Montesquieu 679.
CIDAC – Lafayette 657.
KENKO DIETETICA – Montesquieu 783.
Espacio de vecinxs – Intersección de calles Piazzolla y Montesquieu.
Estas acciones espontáneas reflejan el fuerte espíritu solidario del barrio, mientras los vecinos continúan a la espera de los informes técnicos que aseguren que sus viviendas están fuera de riesgo.
