Derrumbe en Parque Patricios: revelan que 14 de los 17 integrantes del Consejo de Administración renunciaron
Salió a la luz un dato preocupante tras el derrumbe en Estación Buenos Aires. Los vecinos estallaron contra la administración por la falta de respuestas.
El sorpresivo derrumbe del estacionamiento subterráneo en el complejo Estación Buenos Aires, ubicado en Parque Patricios, destapó una grave crisis interna entre los propietarios y los encargados del predio. Mientras se investigan las fallas estructurales que provocaron el colapso, una revelación encendió aún más el malestar de las 200 personas evacuadas.
IMPORTANTE: Derrumbe en Parque Patricios: se desplomó el patio interno de un complejo de viviendas
El dato que anticipaba el derrumbe
Según confirmaron fuentes exclusivas a minutouno.com, la situación institucional del barrio atravesaba un momento crítico. Un dato que circula fuertemente entre los vecinos asegura que "14 de los 17 integrantes del consejo de ese sector habían renunciado hace unos días".
Esta renuncia masiva de los representantes vecinales no fue casual, sino que se dio en bloque "ante la falta de respuesta de la administración" frente a los reiterados reclamos.
Este nuevo elemento deja en evidencia que los problemas y las quejas en el complejo habitacional venían acumulándose mucho tiempo antes de que la losa del subsuelo cediera por completo. La total inacción de la administración frente a las advertencias de los propietarios ahora cobra un peso fundamental en medio del desastre.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario