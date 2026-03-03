Por qué colapsó el estacionamiento en Parque Patricios: las principales hipótesis técnicas del derrumbe

Jardines sobre cocheras: La combinación de techos subterráneos con espacios verdes en la superficie facilita la acumulación de tierra y humedad.

Corrosión del hierro: Las filtraciones constantes de agua hacia las estructuras de hormigón armado provocan la corrosión de las armaduras de hierro, reduciendo drásticamente su resistencia.

Mala ejecución: Un defecto constructivo, como colocar recubrimientos insuficientes de hormigón sobre las armaduras, puede acelerar el debilitamiento de la estructura ante la enorme carga de suelo y tierra que debe soportar.

Rissetto también advirtió sobre el peligro de "enmascarar" el problema. Según detalló, es frecuente que ante goteras, se coloquen chapas para desviar el agua y evitar manchas en los autos, ocultando la falla estructural de fondo en lugar de repararla.

La palabra del consorcio

Frente a la alarma generalizada, el consorcio del complejo habitacional emitió un comunicado confirmando que el incidente ocurrió en el "sector dos", un área donde recientemente había estado operando una empresa constructora.

"Sabemos que esta situación genera preocupación, por eso queremos transmitir que no se registraron víctimas fatales hasta el momento y continuamos trabajando con los bomberos y policía", indicaron a los vecinos, asegurando que están evaluando lo ocurrido para definir los pasos legales y técnicos a seguir.