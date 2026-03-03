Por qué colapsó el estacionamiento en Parque Patricios: las principales hipótesis técnicas del derrumbe
Tras el hundimiento que aplastó 65 autos en Estación Buenos Aires de Parque Patricios, los especialistas analizan las causas del colapso.
El derrumbe parcial del estacionamiento subterráneo en el complejo Estación Buenos Aires, ubicado en Mafalda al 907, generó alerta en Parque Patricios. El hundimiento de la losa, que aplastó a unos 65 vehículos que se encontraban en el lugar, disparó un operativo de emergencia y abrió múltiples interrogantes sobre la seguridad estructural de la obra.
Según informó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tras un llamado al 911 recibido a las 4:45 de la madrugada, los equipos de rescate constataron el desprendimiento de una losa de aproximadamente 50 por 70 metros en el subsuelo. De manera preventiva, se evacuó totalmente a unas 200 personas del edificio afectado y uno aledaño, sin que se registraran víctimas fatales ni heridos.
Las causas detrás del colapso en Parque Patricios
Mientras las autoridades continúan evaluando la estabilidad estructural de la zona, los especialistas ya barajan diferentes hipótesis sobre las fallas que desencadenaron el desastre.
El ingeniero civil Claudio Rissetto analizó el escenario y remarcó que este tipo de situaciones "no son un hecho aislado ni imprevisible". El experto apuntó a una serie de factores clave que podrían haber originado la caída:
Jardines sobre cocheras: La combinación de techos subterráneos con espacios verdes en la superficie facilita la acumulación de tierra y humedad.
Corrosión del hierro: Las filtraciones constantes de agua hacia las estructuras de hormigón armado provocan la corrosión de las armaduras de hierro, reduciendo drásticamente su resistencia.
Mala ejecución: Un defecto constructivo, como colocar recubrimientos insuficientes de hormigón sobre las armaduras, puede acelerar el debilitamiento de la estructura ante la enorme carga de suelo y tierra que debe soportar.
Rissetto también advirtió sobre el peligro de "enmascarar" el problema. Según detalló, es frecuente que ante goteras, se coloquen chapas para desviar el agua y evitar manchas en los autos, ocultando la falla estructural de fondo en lugar de repararla.
La palabra del consorcio
Frente a la alarma generalizada, el consorcio del complejo habitacional emitió un comunicado confirmando que el incidente ocurrió en el "sector dos", un área donde recientemente había estado operando una empresa constructora.
"Sabemos que esta situación genera preocupación, por eso queremos transmitir que no se registraron víctimas fatales hasta el momento y continuamos trabajando con los bomberos y policía", indicaron a los vecinos, asegurando que están evaluando lo ocurrido para definir los pasos legales y técnicos a seguir.
