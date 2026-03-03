Derrumbe en Parque Patricios: qué dijo el administrador apuntado por vecinos del barrio Estación Buenos Aires
El derrumbe de un estacionamiento subterráneo encendió las alarmas sobre el complejo habitacional de Parque Patricios.
La tranquilidad del barrio Estación Buenos Aires, ubicado en Parque Patricios justo detrás de la cancha de Huracán, se vio abruptamente interrumpida por el derrumbe parcial de un estacionamiento subterráneo. El siniestro obligó a la evacuación preventiva de unas 200 personas de los edificios aledaños.
Derrumbe en Parque Patricios: qué dijo el aministrador
Frente a la alarma generalizada, el administrador Julio Fernández emitió un comunicado confirmando que el incidente ocurrió en el "sector dos", un área donde recientemente había estado operando una empresa constructora.
"Sabemos que esta situación genera preocupación, por eso queremos transmitir que: no se registraron víctimas fatales hasta el momento y continuamos trabajando con los bomberos y policia", indicaron a los propietarios del emprendimiento de lo que fue Procrear.
Aseguraron que están evaluando lo ocurrido para definir los pasos legales y técnicos a seguir, además de agradecer la colaboración de los habitantes.
