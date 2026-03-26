Derrumbe en Parque Patricios: el gobierno porteño pidió ser reconocido como "víctima" en la causa

En ese sentido, la presentación detalla que fue necesario desplegar “un amplio operativo de emergencia, rescate, atención sanitaria, inspección, control, asistencia y prevención”, con participación de Bomberos de la Ciudad, SAME, Defensa Civil, personal policial y Guardia de Auxilio.

Además, el Gobierno porteño sostuvo que el episodio implicó el uso de recursos extraordinarios. “Fue necesario desplegar y coordinar recursos públicos extraordinarios” para tareas de emergencia, así como adoptar medidas como evacuaciones, cortes de suministro, restricciones a la circulación y asistencia a los afectados.

También se remarcó el impacto económico y operativo: la Ciudad “debió afrontar erogaciones y cargas funcionales directamente derivadas del episodio”, incluyendo el relevamiento de damnificados, alojamiento transitorio y dispositivos de contención.

Para la Procuración, todo esto configura una afectación que “excede la mera repercusión general que un hecho de esta naturaleza puede producir sobre la comunidad”, por lo que corresponde reconocer al Ejecutivo local como víctima en el expediente.

La investigación tiene por objeto esclarecer las circunstancias vinculadas al derrumbe ocurrido el dia 3 de marzo de 2026, en el inmueble sito en la calle Mafalda 907 de esta Ciudad, hecho que habria provocado el colapso de una parte sustancial de la estructura correspondiente al sector de estacionamiento del complejo alii emplazado, con afectación de vehículos, evacuación preventiva de vecinos, clausura administrativa del sector comprometido e intervenció de distintas áreas estatales competentes.