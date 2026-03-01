El video del impactante derrumbe del escenario en un boliche de Costanera Norte

El video del desplome

En las imágenes que se viralizaron, se observa al artista en plena cabina cuando, de manera abrupta, el armazón cae sobre las mesas ubicadas a sus espaldas. Un detalle que llamó la atención de los presentes fue que la música no se detuvo de inmediato, ya que el DJ no advirtió el colapso en el primer segundo.

Sin embargo, el audio de las grabaciones registra los gritos desesperados de los asistentes al notar que la estructura había aplastado el sector donde se encontraban varios grupos de personas disfrutando de la velada frente al río.

costanera