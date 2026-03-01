El video del impactante derrumbe del escenario en un boliche de Costanera Norte
El incidente causó pánico durante la madrugada de este domingo y dejó nueve heridos y unos 700 evacuados. Las imágenes son impactantes.
El pánico se apoderó de la Costanera Norte durante la madrugada de este domingo, cuando el desplome de una estructura metálica en el boliche Archie dejó un saldo de nueve personas heridas. Horas después del siniestro, comenzaron a circular videos que capturaron el momento exacto en que el pesado armazón impactó sobre el público en la zona VIP de la terraza.
El incidente ocurrió alrededor de las 5 horas en la Avenida Costanera Rafael Obligado al 6500, mientras se desarrollaba un evento especial con la participación de un DJ londinense.
Según las pericias iniciales, la estructura que cedió contenía luminarias y equipos de sonido; se trataba de una instalación temporal montada específicamente para esa noche y no formaba parte de la infraestructura fija del establecimiento.
Como resultado del siniestro, 700 personas fueron evacuadas del establecimiento y al menos 9 resultaron heridas. Las víctimas fueron asistidas por el SAME y fueron trasladadas al Hospital Pirovano, Rivadavia y Fernández, donde los diagnosticaron con politraumatismos.
El despliegue de asistencia contó con 10 móviles sanitarios en el lugar. Además personal de Bomberos y Policía de la Ciudad arribó al lugar para realizar las tareas de evacuación.
El video del desplome
En las imágenes que se viralizaron, se observa al artista en plena cabina cuando, de manera abrupta, el armazón cae sobre las mesas ubicadas a sus espaldas. Un detalle que llamó la atención de los presentes fue que la música no se detuvo de inmediato, ya que el DJ no advirtió el colapso en el primer segundo.
Sin embargo, el audio de las grabaciones registra los gritos desesperados de los asistentes al notar que la estructura había aplastado el sector donde se encontraban varios grupos de personas disfrutando de la velada frente al río.
