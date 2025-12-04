Desalojaron de la estación Once al "Zar de Retiro": el motivo

"La finalización de la concesión de la estación Once permitió cerrar una etapa caracterizada por la falta de controles adecuados, esquemas contractuales desactualizados y una utilización del espacio ferroviario poco alineada a los estándares actuales de transparencia y eficiencia", sostuvieron desde Trenes Argentinos en una clara crítica a la empresa de Otero.

El proceso permitirá que los ingresos anuales por cánones pasen de 914 millones de pesos a más de 6.000 millones. Para el próximo año, la empresa estima que esa cifra alcanzará los 9.000 millones de pesos.

