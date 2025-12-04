Desalojaron de la estación Once al "Zar de Retiro": el motivo
Un fallo judicial ordenó desalojar a la empresa Nueva Estación Once S.A. de Néstor Otero.
Trenes Argentinos recuperó el manejo de los espacios operativos y comunes de la estación de Once luego de que un fallo judicial ordenara desalojar a la empresa Nueva Estación Once S.A. de Néstor Otero, conocido como “el zar de Retiro”.
La medida fue tomada el miércoles por juez Enrique Lavié Pico, quien encabeza el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°6, luego de que el Gobierno cancelara en julio la prórroga de una concesión de comercios y estacionamientos de la compañía.
De esta forma, Trenes Argentinos retomará el control de áreas técnicas, administrativas y comerciales, que resultan esenciales para el funcionamiento de la terminal ferroviaria.
Trenes Argentinos Operaciones S.A. confirmó en un comunicado que recuperará "los espacios donde se encuentran ubicados los sistemas técnicos necesarios para el mantenimiento y todos aquellos espacios comunes de la estación indispensables para la gestión administrativa de la terminal porteña".
Específicamente, se trata de la recuperación del manejo de las oficinas administrativas ubicadas en el entrepiso del hall de la estación de Once y en el acceso por la calle Bartolomé Mitre; los baños del hall, la sala de medidores próxima, la zona de carga y descarga, las puertas de acceso al subsuelo y a la terraza, y los subsuelos 1° y 2° donde funciona un estacionamiento con acceso por la calle Teniente General Juan Domingo Perón.
"La finalización de la concesión de la estación Once permitió cerrar una etapa caracterizada por la falta de controles adecuados, esquemas contractuales desactualizados y una utilización del espacio ferroviario poco alineada a los estándares actuales de transparencia y eficiencia", sostuvieron desde Trenes Argentinos en una clara crítica a la empresa de Otero.
El proceso permitirá que los ingresos anuales por cánones pasen de 914 millones de pesos a más de 6.000 millones. Para el próximo año, la empresa estima que esa cifra alcanzará los 9.000 millones de pesos.
