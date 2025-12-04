Indignación en Belgrano: salieron a robar con su hijo y se llevaron un portero eléctrico

Los tres caminaron nuevamente hasta el edificio. Cuando llegaron, el hombre continuó con su tarea y con extrema violencia terminó de arrancar la tapa junto a todo el cableado. Mientras tanto, la mujer que lo esperaba sobre la vereda se acercó con una bolsa para esconder el portero. Todo ocurrió frente a los ojos del niño.

robo hijo portero electrico

Para los investigadores, el hecho de que la pareja de delincuentes se propusiera ir robar junto al pequeño fue parte de una modalidad utilizada para no levantar las sospechas de los vecinos, transeúntes o automovilistas.

El hecho de inseguridad provocó una ola de enojo y repudio entre los vecinos, no solo por el robo y la presencia del menor, sino porque aseguran que esta no es la primera vez que sucede algo así.

Según denunciaron, la misma familia de “roba porteros” protagonizó hechos similares en otros edificios tanto del barrio porteño de Belgrano como de la zona de Núñez.

El robo de los porteros eléctricos se suma a una lista de elementos preferidos por los delincuentes, como los medidores de luz o tableros. La finalidad de los ladrones es obtener el cobre y el bronce presente en estos aparatos para después venderlos.

En lo que va del año, se registró un incremento del 60% en robos de cables eléctricos respecto del año anterior, con casi 45.000 metros sustraídos.