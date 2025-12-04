Indignación en Belgrano: salieron a robar con su hijo y se llevaron un portero eléctrico
La pareja quedó filmada y los vecinos denunciaron que no es la primera vez que roban en edificios de la zona.
Una pareja de delincuentes se robó un portero eléctrico de un edificio en el barrio porteño de Belgrano bajo una indignante modalidad: lo hicieron acompañados por su hijo menor de edad, a quien usaron de “pantalla” para pasar desapercibidos. Los vecinos denuncian que la misma familia ya cometió otros robos en la misma zona.
El repudiable episodio de inseguridad ocurrió este jueves, minutos antes de las 5:30, en la avenida Crámer al 1800. Todos los movimientos de la pareja de ladrones quedaron registrados en un video grabado por las cámaras de vigilancia del edificio.
Las imágenes muestran con claridad cada movimiento de la pareja: en un primer momento, el hombre se acercó al hall de ingreso del edificio y comenzó a forcejear para arrancar la placa de metal del portero que se encontraba sobre la pared. Aplicó fuerza con las manos, apoyó la pierna contra la pared para hacer "palanca" y continuó hasta desprender el tablero.
Tras unos segundos de esfuerzo, logró arrancar parte de la placa y se fue a buscar a su pareja, quien lo esperaba en la esquina acompañada por su hijo menor de edad.
Varios minutos después, los tres volvieron a aparecer en escena. El joven de remera amarilla caminó disimuladamente junto a su pareja. La mujer llevaba a su hijo tomado de la mano.
Los tres caminaron nuevamente hasta el edificio. Cuando llegaron, el hombre continuó con su tarea y con extrema violencia terminó de arrancar la tapa junto a todo el cableado. Mientras tanto, la mujer que lo esperaba sobre la vereda se acercó con una bolsa para esconder el portero. Todo ocurrió frente a los ojos del niño.
Para los investigadores, el hecho de que la pareja de delincuentes se propusiera ir robar junto al pequeño fue parte de una modalidad utilizada para no levantar las sospechas de los vecinos, transeúntes o automovilistas.
El hecho de inseguridad provocó una ola de enojo y repudio entre los vecinos, no solo por el robo y la presencia del menor, sino porque aseguran que esta no es la primera vez que sucede algo así.
Según denunciaron, la misma familia de “roba porteros” protagonizó hechos similares en otros edificios tanto del barrio porteño de Belgrano como de la zona de Núñez.
El robo de los porteros eléctricos se suma a una lista de elementos preferidos por los delincuentes, como los medidores de luz o tableros. La finalidad de los ladrones es obtener el cobre y el bronce presente en estos aparatos para después venderlos.
En lo que va del año, se registró un incremento del 60% en robos de cables eléctricos respecto del año anterior, con casi 45.000 metros sustraídos.
