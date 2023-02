Programa Volvé a Estudiar: a quiénes está dirigido y cómo anotarse

Se trata de un trabajo, explicó Victoria Tolosa Paz. La iniciativa impulsada desde Desarrollo Social entonces se convertiría en una importante medida de aliciente educativo para miles de personas en situación de vulnerabilidad que reciben la asistencia del Estado.

Para quiénes está dirigido y cómo anotarse

Será para los 777.520 titulares del programa Potenciar Trabajo que en la validación de datos informaron que no pudieron finalizar los niveles educativos obligatorios pero tienen interés en hacerlo.

Se trata de 132.043 personas que no completaron el nivel primario y 645.477 que no terminaron la secundaria. Un dato no menos importante es que el 60% de esa población son mujeres y más de la mitad tienen entre 18 y 39 años, de las cuales tienen a cargo hijos/as.

No hace falta anotarse ya que las autoridades se van a contactar con cada una de las personas que indicaron que quieren seguir estudiando. Eso será a través de Tina, la asistente por WhatsApp del gobierno nacional (1139101010).

Cada mes deberán notificar en su unidad de gestión que continúan sus estudios, y trimestralmente deberán enviar el certificado de alumno regular que les da su escuela.

Si en algún momento interrumpen su trayectoria educativa pueden reincorporarse a la tarea socioproductiva o sociocomunitaria que realizaban anteriormente. Vía WhatsApp también se incluirá la oferta educativa disponible en todo el país para poder inscribirse en la escuela que más les convenga.