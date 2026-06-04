Hidrovía: El Gobierno preadjudicó la concesión al consorcio de Jan De Nul y Servimagnus
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) los ubicó en el primer lugar del orden de mérito gracias a su solvencia técnica.
El consorcio integrado por la firma belga Jan De Nul y la local Servimagnus quedó a un paso de quedarse con la concesión de la Vía Navegable Troncal (VNT).
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) los ubicó en el primer lugar del orden de mérito gracias a su solvencia técnica, en lo que representa una privatización clave para el canal por donde se mueve el 80% del comercio exterior del país.
El proceso dejó en el camino a otros gigantes internacionales del sector tras evaluar minuciosamente las propuestas:
- DTA Engenharia (Brasil): Fue descalificada en la primera etapa al ser declarada "inadmisible" por falta de garantías.
- DEME (Bélgica): Quedó en segundo lugar con un total de 162,14 puntos, frente a los 186,2 puntos obtenidos por el binomio ganador.
La definición técnica fue crucial debido a que ambos finalistas empataron con el puntaje máximo (120 puntos) en la oferta económica. Ambos propusieron las tarifas mínimas del pliego: us3,80 por TRN (Tonelada de Registro Neto) para la Etapa 0, us4,65 para la Etapa 1 y u$s5,78 para la Etapa 2.
Desde el Ministerio de Economía destacaron que el diseño de la evaluación se realizó en conjunto con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD), garantizando la total transparencia del proceso. A partir de ahora, se abre un período de siete días corridos para presentar impugnaciones antes de la firma del contrato final.
Un negocio de u$s15.600 millones y el respaldo del sector privado
El proyecto diseñado por Jan De Nul-Servimagnus proyecta ingresos por u$s15.660 millones durante los 25 años que durará la concesión (la cual cuenta con opción de prórroga por 5 años más). En el reparto de tareas, la argentina Servimagnus tendrá una participación minoritaria, enfocándose en el balizamiento de última generación, gestión ambiental y control de contingencias.
Las principales entidades del sector productivo —entre ellas la Bolsa de Comercio de Rosario, la UIA, el Centro de Navegación y CIARA-CEC— manifestaron su firme respaldo a la medida a través de un documento conjunto. Los empresarios prevén que las obras de dragado y balizamiento generarán una reducción de costos logísticos cercana al 15%.
"A 31 años de la última licitación de la Vía Navegable Troncal, era necesario avanzar hacia un nuevo período de concesión que apuntara a incrementar la competitividad", señalaron las cámaras, urgiendo al Estado a sellar la adjudicación definitiva para poner en marcha las nuevas inversiones.
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