Hidrovía: El Gobierno preadjudicó la concesión al consorcio de Jan De Nul y Servimagnus

La definición técnica fue crucial debido a que ambos finalistas empataron con el puntaje máximo (120 puntos) en la oferta económica. Ambos propusieron las tarifas mínimas del pliego: us3,80 por TRN (Tonelada de Registro Neto) para la Etapa 0, us4,65 para la Etapa 1 y u$s5,78 para la Etapa 2.

Desde el Ministerio de Economía destacaron que el diseño de la evaluación se realizó en conjunto con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD), garantizando la total transparencia del proceso. A partir de ahora, se abre un período de siete días corridos para presentar impugnaciones antes de la firma del contrato final.

Un negocio de u$s15.600 millones y el respaldo del sector privado

El proyecto diseñado por Jan De Nul-Servimagnus proyecta ingresos por u$s15.660 millones durante los 25 años que durará la concesión (la cual cuenta con opción de prórroga por 5 años más). En el reparto de tareas, la argentina Servimagnus tendrá una participación minoritaria, enfocándose en el balizamiento de última generación, gestión ambiental y control de contingencias.

Las principales entidades del sector productivo —entre ellas la Bolsa de Comercio de Rosario, la UIA, el Centro de Navegación y CIARA-CEC— manifestaron su firme respaldo a la medida a través de un documento conjunto. Los empresarios prevén que las obras de dragado y balizamiento generarán una reducción de costos logísticos cercana al 15%.

"A 31 años de la última licitación de la Vía Navegable Troncal, era necesario avanzar hacia un nuevo período de concesión que apuntara a incrementar la competitividad", señalaron las cámaras, urgiendo al Estado a sellar la adjudicación definitiva para poner en marcha las nuevas inversiones.