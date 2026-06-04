El abogado del segundo detenido por el caso de Agostina Vega cuestionó la acusación

“Mi cliente tiene las pruebas. La policía secuestró las cámaras de una panadería que está al lado de donde trabaja, que demuestran que estuvo trabajando hasta por lo menos las 4 de la madrugada”, señaló el defensor. Según indicó, esos registros podrían resultar relevantes para determinar dónde se encontraba Fachetta mientras se desarrollaban los hechos investigados.

El abogado también reveló que todavía no tuvo acceso completo al expediente y que, hasta el momento, la información disponible indica que la acusación estaría vinculada a un supuesto encubrimiento. En ese sentido, remarcó que aguardará conocer el contenido de las actuaciones judiciales antes de realizar una evaluación más profunda de la estrategia defensiva.

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Otro aspecto mencionado fue el dato que el propio Fachetta había aportado en entrevistas previas a su detención. El hombre aseguró que al regresar a la vivienda el domingo posterior a la desaparición de Agostina encontró modificaciones en su habitación. Según declaró, el acolchado que cubría su cama había sido reemplazado por otro diferente. Ese detalle llamó la atención de los investigadores, especialmente porque durante los últimos allanamientos se secuestraron elementos pertenecientes a esa habitación para ser sometidos a análisis periciales.

Medina Allende cuestionó además la decisión de detener a su defendido y expresó algunas reservas respecto de cómo se desarrolló el procedimiento. Aunque aclaró que mantiene confianza en la actuación de la Justicia, sostuvo que existen aspectos que considera discutibles dentro del proceso. Finalmente, contó que Fachetta se encontraba profundamente afectado por la situación antes de ser arrestado. Según relató, durante las horas previas a la detención manifestó angustia y preocupación por el rumbo que estaba tomando la investigación.