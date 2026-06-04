El abogado del segundo detenido por el caso de Agostina Vega cuestionó la acusación
Tras la detención de Osvaldo Fasseta, su representante legal aseguró que existen pruebas que respaldan su versión y sostuvo que no estuvo en la vivienda durante momentos clave de la investigación.
La causa que investiga el femicidio de Agostina Vega sumó un nuevo capítulo con la detención de Osvaldo Fachetta, un hombre de 47 años que residía en la misma vivienda que Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen de la adolescente. Poco después de concretarse el arresto, su abogado, Eduardo Javier Medina Allende, salió públicamente a defenderlo y cuestionó los fundamentos de la medida judicial.
Según explicó el letrado, Fachetta conoció a Barrelier apenas unos meses atrás y la relación entre ambos surgió a partir de una pasión compartida por Instituto de Córdoba. De acuerdo con su relato, fue el propio acusado de femicidio quien le presentó tanto a Agostina como a su madre, y también quien le ofreció alojamiento cuando atravesaba problemas personales.
“Osvaldo conoce a Barrelier hace 10 meses. Se conocían por ser hinchas de Instituto. Barrelier es el que le presenta a la nena y a la madre”, afirmó el abogado durante una entrevista televisiva. Además, sostuvo que su cliente aceptó vivir en la vivienda porque necesitaba un lugar donde quedarse y que nunca imaginó verse involucrado en una situación de semejante gravedad.
La defensa insistió en que Fachetta no participó de ningún hecho relacionado con el crimen y aseguró que existen elementos que podrían respaldar esa postura. Medina Allende explicó que las cámaras de seguridad de una panadería cercana al kiosco donde trabajaba su cliente habrían registrado su presencia laboral durante varias horas de la madrugada, un período considerado importante dentro de la reconstrucción temporal que realizan los investigadores.
“Mi cliente tiene las pruebas. La policía secuestró las cámaras de una panadería que está al lado de donde trabaja, que demuestran que estuvo trabajando hasta por lo menos las 4 de la madrugada”, señaló el defensor. Según indicó, esos registros podrían resultar relevantes para determinar dónde se encontraba Fachetta mientras se desarrollaban los hechos investigados.
El abogado también reveló que todavía no tuvo acceso completo al expediente y que, hasta el momento, la información disponible indica que la acusación estaría vinculada a un supuesto encubrimiento. En ese sentido, remarcó que aguardará conocer el contenido de las actuaciones judiciales antes de realizar una evaluación más profunda de la estrategia defensiva.
Otro aspecto mencionado fue el dato que el propio Fachetta había aportado en entrevistas previas a su detención. El hombre aseguró que al regresar a la vivienda el domingo posterior a la desaparición de Agostina encontró modificaciones en su habitación. Según declaró, el acolchado que cubría su cama había sido reemplazado por otro diferente. Ese detalle llamó la atención de los investigadores, especialmente porque durante los últimos allanamientos se secuestraron elementos pertenecientes a esa habitación para ser sometidos a análisis periciales.
Medina Allende cuestionó además la decisión de detener a su defendido y expresó algunas reservas respecto de cómo se desarrolló el procedimiento. Aunque aclaró que mantiene confianza en la actuación de la Justicia, sostuvo que existen aspectos que considera discutibles dentro del proceso. Finalmente, contó que Fachetta se encontraba profundamente afectado por la situación antes de ser arrestado. Según relató, durante las horas previas a la detención manifestó angustia y preocupación por el rumbo que estaba tomando la investigación.
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