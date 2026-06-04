Encontraron 1.100 litros de éxtasis en el tanque de un camión abandonado en Córdoba
Personal de Gendarmería Nacional encontró en Córdoba un camión que había ingresado al país por Formosa desde Paraguay y se dirigía a Mendoza.
Personal de Gendarmería Nacional secuestró esta semana un caminón abandonado en una estación de servicio de Villa Nueva, en la provincia de Córdoba, que tenía 1.100 litros de éxtasis en su tanque de combustible.
Numerosas agencias nacionales e internacionales intervinieron en el operativo que empezó con el alerta emitido por personal de la Unidad de Inteligencia Criminal “Chaco”, sobre un posible caso de tráfico de drogas.
El vehículo sospechoso ingresó al país por el Paso Internacional San Ignacio de Loyola, en Formosa, y tenía programado su egreso por el Paso Internacional Cristo Redentor, en Mendoza. Podría suponerse que en algún punto del trayecto el chofer se percató del peligro de seguir al volante y paró su marcha.
Para cuando la Fiscalía Federal y el Juzgado Federal de Villa María dispusieron un operativo para localizar un camión, el chofer había desaparecido.
Al principio los investigadores no sabían qué estaban buscando ni dónde, hasta que detectaron que uno de los tanques de combustible no estaba conectado al circuito de alimentación del motor. Al abrirlo encontraron una sustancia líquida que, al ser sometida a las pruebas orientativas de campo, arrojó resultado positivo para MDMA (éxtasis).
La confirmación llegó gracias a personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, delegación Villa María, quienes realizaron las pruebas “test multipropósito” a la sustancia hallada, lo cual arrojó resultado positivo para MDMA (éxtasis), con una cantidad estimada en 1.100 litros.
El juzgado ordenó no sólo el secuestro del camión y los tanques de éxtasis sino también el de la carga de 27.990 kilos de harina de girasol que llevaba el vehículo, y documentación de interés a la causa.
En el operativo intervinieron integrantes de la División Análisis y Requerimientos Judiciales de la Dirección Antidrogas de Gendarmería Nacional Argentina, alertados por el reporte con información complementaria producida por la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) del Paraguay.
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