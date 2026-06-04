Encontraron 1.100 litros de éxtasis en el tanque de un camión abandonado en Córdoba

La confirmación llegó gracias a personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, delegación Villa María, quienes realizaron las pruebas “test multipropósito” a la sustancia hallada, lo cual arrojó resultado positivo para MDMA (éxtasis), con una cantidad estimada en 1.100 litros.

extasis en camion

El juzgado ordenó no sólo el secuestro del camión y los tanques de éxtasis sino también el de la carga de 27.990 kilos de harina de girasol que llevaba el vehículo, y documentación de interés a la causa.

En el operativo intervinieron integrantes de la División Análisis y Requerimientos Judiciales de la Dirección Antidrogas de Gendarmería Nacional Argentina, alertados por el reporte con información complementaria producida por la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) del Paraguay.