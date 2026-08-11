Detuvieron en Merlo a un hombre acusado de ser un "viudo negro" que citaba a sus víctimas en Retiro

La línea estaba vinculada a una billetera virtual, lo que le permitió a las autoridades seguir la pista hasta dar con una dirección en la localidad de Mariano Acosta, partido de Merlo.

Las víctimas también describieron el aspecto del acusado, que fue corroborado por las grabaciones de las cámaras de seguridad de la cuadra.

Con todos esos datos, el juez Osvaldo Rappa, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°35, ordenó un allanamiento en la vivienda de Merlo donde encontraron a Servín Sánchez, según datos de Infobae.

El hombre quedó imputado por el delito de "robo con armas en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia y amenazas, en concurso real con abuso sexual simple", lo que deja entrever que el episodio de inseguridad incluyó otros delitos además de contra la propiedad privada.