Detuvieron en Merlo a un hombre acusado de ser un "viudo negro" que citaba a sus víctimas en Retiro
Una de las mujeres lo había citado en un departamento sobre la calle Suipacha. Al llegar resultó ser que eran tres las anfitrionas y que el invitado iba armado.
La Policía de la Ciudad detuvo esta semana a un hombre residente en Merlo, provincia de Buenos Aires, que fue acusado de ser el "viudo negro" que asaltó a mano armada a tres mujeres en un departamento de Retiro.
El episodio de inseguridad ocurrió el 16 de abril pasado en un edificio sobre la calle Suipacha en Retiro, donde una de las mujeres había invitado al acusado, identificado como Gastón Martín Servín Sánchez, a través de una aplicación de citas.
Fuentes policiales informaron que el acusado llegó a la cita con un cuchillo en la mochila y apenas tuvo la oportunidad amenazó a las tres mujeres, las ató y les robó sus dinero y objetos personales.
Las víctimas radicaron la denuncia, lo que dio paso a la investigación de la División Investigaciones Comunales 1 Norte, de la Policía de la Ciudad.
Cómo atraparon al "viudo negro" de Merlo
Una de las mujeres le proporcionó a los investigadores policiales el número de celular que había usado el hombre para comunicarse con ella.
La línea estaba vinculada a una billetera virtual, lo que le permitió a las autoridades seguir la pista hasta dar con una dirección en la localidad de Mariano Acosta, partido de Merlo.
Las víctimas también describieron el aspecto del acusado, que fue corroborado por las grabaciones de las cámaras de seguridad de la cuadra.
Con todos esos datos, el juez Osvaldo Rappa, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°35, ordenó un allanamiento en la vivienda de Merlo donde encontraron a Servín Sánchez, según datos de Infobae.
El hombre quedó imputado por el delito de "robo con armas en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia y amenazas, en concurso real con abuso sexual simple", lo que deja entrever que el episodio de inseguridad incluyó otros delitos además de contra la propiedad privada.
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