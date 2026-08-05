Mataron a tiros a un efectivo de la Policía de la Ciudad durante un robo en Merlo
Ariel José Luis Martínez tenía 32 años y estaba de civil cuando fue interceptado por dos motochorros. Los agresores escaparon sin llevarse su vehículo.
Un oficial de Policía de la Ciudad de Buenos Aires fue asesinado a tiros este martes cerca de las 20 horas en el partido de Merlo, cuando dos delincuentes en moto intentaron robarle sus pertenencias.
El hecho ocurrió a pocos metros de la cancha del club Atlético Ferrocarril Midland, alrededor de las 19.50. El agente identificado como Ariel José Luis Martínez estaba de franco de servicio y había conducido hasta la zona oeste del Conurbano bonaerense para buscar a su pareja en una parada de colectivo.
Según las primeras informaciones, los atacantes circulaban en una moto de mediana cilindrada y abordaron a Martínez cuando se encontraba a pocos metros de la parada. Después de dispararle, escaparon sin llevarse la moto de la víctima.
Uno de los proyectiles dio en el pecho del hombre de 32 años lo que le causó la muerte en el lugar. La agencia Noticias Argentinas informó que personal de la Comisaría 4ta de Merlo llegó al lugar y encontró al oficial tendido en la vía pública. Poco después, profesionales del SAME confirmaron el deceso. Ambos individuos escaparon dejando en el lugar la moto del agente.
Cristian, uno de los vecinos que se acercó para ayudarlo, contó que escuchó varios disparos antes de ver caer al agente.
“Iba caminando para esa esquina cuando escucho varios disparos. Vimos la secuencia de que el muchacho cae y, cuando cayó, nos acercamos para ayudarlo. Cuando llegó su mujer, se encontró con esta situación”, relató.
El testigo explicó que en un primer momento no advirtieron la gravedad de la herida porque Martínez llevaba una remera negra y no tenía manchas de sangre visibles.
“Luego nos dimos cuenta de que recibió el disparo en el pecho, pero como tenía remera negra y no había manchas de sangre por ningún lado, no creíamos que estaba herido”, agregó.
Martínez se desempeñaba en la Comisaría Vecinal 15 A de la Policía de la Ciudad. Los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el recorrido de los agresores, que permanecían prófugos.
El fuerte mensaje de Jorge Macri tras el crimen
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, reaccionó al crimen con una publicación en su cuenta de la red social X en la que calificó a los autores del hecho como “asesinos de m...” y anticipó que serían capturados.
“Otra vez un Policía de la Ciudad asesinado en el Conurbano. No podemos seguir aceptando un garantismo asesino que solo cuida a los delincuentes”, escribió el jefe de Gobierno, quien además pidió que los responsables no queden en libertad una vez detenidos y expresó sus condolencias a la familia del oficial caído.
Por su parte, la cuenta oficial de la Policía de la Ciudad también se pronunció en la misma red social. Mediante un sentido mensaje agradeció al agente caído: “Reconocemos con respeto su dedicación y servicio en favor de la comunidad y esperamos que la Justicia actúe rápidamente. Que descanse en paz”, publicó la fuerza en homenaje al agente caído.
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