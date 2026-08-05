Mataron a tiros a un efectivo de la Policía de la Ciudad durante un robo en Merlo

“Iba caminando para esa esquina cuando escucho varios disparos. Vimos la secuencia de que el muchacho cae y, cuando cayó, nos acercamos para ayudarlo. Cuando llegó su mujer, se encontró con esta situación”, relató.

El testigo explicó que en un primer momento no advirtieron la gravedad de la herida porque Martínez llevaba una remera negra y no tenía manchas de sangre visibles.

“Luego nos dimos cuenta de que recibió el disparo en el pecho, pero como tenía remera negra y no había manchas de sangre por ningún lado, no creíamos que estaba herido”, agregó.

Martínez se desempeñaba en la Comisaría Vecinal 15 A de la Policía de la Ciudad. Los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el recorrido de los agresores, que permanecían prófugos.

El fuerte mensaje de Jorge Macri tras el crimen



El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, reaccionó al crimen con una publicación en su cuenta de la red social X en la que calificó a los autores del hecho como “asesinos de m...” y anticipó que serían capturados.

“Otra vez un Policía de la Ciudad asesinado en el Conurbano. No podemos seguir aceptando un garantismo asesino que solo cuida a los delincuentes”, escribió el jefe de Gobierno, quien además pidió que los responsables no queden en libertad una vez detenidos y expresó sus condolencias a la familia del oficial caído.

Por su parte, la cuenta oficial de la Policía de la Ciudad también se pronunció en la misma red social. Mediante un sentido mensaje agradeció al agente caído: “Reconocemos con respeto su dedicación y servicio en favor de la comunidad y esperamos que la Justicia actúe rápidamente. Que descanse en paz”, publicó la fuerza en homenaje al agente caído.