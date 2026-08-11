Escobar: cultivaba hongos alucinógenos, sus vecinos se quejaron por el olor y terminó detenido

Hongos, sustancias e insumos: todo lo que encontraron en Escobar

Los investigadores hallaron dos estructuras tipo “indoor”, una destinada al cultivo de hongos

Durante los allanamientos, los investigadores detectaron dos estructuras tipo “indoor” o gazebos, una de ellas destinada al cultivo de hongos en distintas etapas de desarrollo y la otra equipada con diversos insumos compatibles con dicha actividad.

Además, se descubrió que había dos habitaciones acondicionadas con características propias de un ambiente de cultivo controlado, con sistemas de calefacción, instrumentos para medir temperatura y humedad y dispositivos de riego. En esos sectores se encontraron 171 bolsas con cultivos de hongos, además de elementos destinados a la preparación, manipulación, fraccionamiento y pesaje.

Jeringas, líquidos y hasta una olla a presión, encontrados durante el allanamiento

Durante la inspección técnica preliminar, los especialistas determinaron que parte de los ejemplares observados presentaban características compatibles con hongos del género Psilocybe, los cuales podrían contener psilocibina, sustancia alcanzada por la normativa vigente en materia de estupefacientes prohibidos.

Entre los elementos secuestrados había una caja con hongos cultivados, 46 bolsas termoselladas con materia orgánica, 75 bolsas con materia orgánica en proceso de germinación y otras 50 con materia en proceso de germinación y brotes consolidados. También se incautaron 36 bloques de cultivo.

Algunos de los hongos encontrados en dos domicilios de Escobar

El procedimiento permitió además secuestrar una bolsa de pellets de avena, una bolsa de resina de intercambio catiónico, una bomba de agua, una olla a presión, un sellador térmico para bolsas plásticas, 16 bolsas destinadas a preparados, cajas para armas, 20 frascos para muestras y una bolsa de cebada.

Había bolsas con tiza industrial, con aserrín y distintas sustancias e insumos utilizados en el proceso

Los investigadores también encontraron 25 jeringas con líquido amarronado, un frasco con un líquido amarillento, un ejemplar del libro "Growing gourmet and medicinal mushrooms”, especializado sobre el cultivo de hongos, dos balanzas, un medidor de temperatura ambiente, elementos de riego, una válvula reguladora de presión y bolsas con tiza industrial, aserrín y distintas sustancias e insumos utilizados en el proceso, entre ellos ácido cítrico anhidro, ácido ascórbico, sorbato de potasio y bicarbonato.

Detuvieron a un sospechoso en Núñez

A raíz de este hallazgo, el fiscal actuante ordenó un tercer allanamiento en un inmueble ubicado en el barrio porteño de Núñez. Allí fue detenido el principal sospechoso de la investigación, un hombre de 55 años y nacionalidad uruguaya.

Durante el procedimiento también se secuestraron una computadora y un teléfono celular que se encontraba bloqueado. Según informaron fuentes policiales, los investigadores solicitaron al propietario el código PIN del dispositivo, pero el hombre se negó a aportarlo.

El detenido y todos los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente, en el marco de una causa por una presunta infracción a la Ley de Drogas.

Ahora, los investigadores deberán avanzar con los análisis de las muestras y con el peritaje de los dispositivos electrónicos secuestrados, mientras la Justicia busca determinar el alcance de la actividad desarrollada en los inmuebles y si los cultivos estaban destinados a la eventual comercialización de sustancias prohibidas.